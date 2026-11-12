Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, öğretmenlerin talep ve önerilerini dinledi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Şimşek, öğretmenlerle sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu. Eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı buluşmada, okulda gerçekleştirilen çalışmalar ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, öğrencilerin eğitim hayatındaki beklentilerini dinlemenin önemine değinerek, "Öğrencilerimizin görüş ve önerileri, eğitim ortamlarımızın geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bir araya gelerek eğitim süreçlerini değerlendirmeyi ve daha iyi bir eğitim ortamı için çalışmalarımızı sürdürmeyi önemsiyoruz" dedi.