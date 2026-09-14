Bilecik’te 2 bin 731 öğrenci birinci sınıfa başladı - Son Dakika
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Bilecik’te 2 bin 731 öğrenci birinci sınıfa başladı

Bilecik’te 2 bin 731 öğrenci birinci sınıfa başladı
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Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecik’te de 2026-2027 eğitim öğretim yılı büyük bir coşkuyla başlarken, il genelinde 2 bin 731 öğrenci 1’inci sınıfa başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te de 2026-2027 eğitim öğretim yılı büyük bir coşkuyla başlarken, il genelinde 2 bin 731 öğrenci 1'inci sınıfa başladı.

Bilecik'te 177 okulda 3 bin 100 öğretmenle 38 bin 400 öğrenci 2026-2027 eğitim öğretim yılı büyük bir coşkuyla başlarken, il genelinde 2 bin 731 öğrenci 1'inci sınıfa başladı. Bilecik'te eğitim-öğretim yılı Cumhuriyet Meydanı'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başlayan program, Şehit Abdülhamit Bilgen İlkokulunda devam etti. Öğrenci gösterileri ve protokol konuşmalarının yer aldığı programda öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılı heyecanına ortak olan Vali Faik Oktay Sözer, öğretmen, öğrenci ve velilerle bir araya geldi. Programın ardından sınıfları ziyaret eden Vali Sözer, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti ve derslerinde başarılar diledi. Öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Sözer, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Sevgili çocuklar; sizler bizim en kıymetli hazinemiz, yarınlarımızın umudusunuz"

Vali Faik Oktay Sözer, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı'nın açılışı vesilesiyle bugün Şehit Abdülhamit Bilgen İlkokulu'nda çocuklarla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu anlatarak, "Bugün ilimiz genelinde 38 bin 424 öğrencimiz ve 3 bin 101 öğretmenimizle yeni bir eğitim yolculuğuna başlıyoruz. Özellikle bu yıl ilk kez okul sıralarıyla buluşan 2 bin 731 birinci sınıf öğrencimizin heyecanını yürekten paylaşıyorum. Sevgili çocuklar; sizler bizim en kıymetli hazinemiz, yarınlarımızın umudusunuz. Sizlerden beklentimiz; çok okumanız, merak etmeniz, araştırmanız ve hayallerinizin peşinden kararlılıkla gitmenizdir. Kıymetli öğretmenlerimiz; evlatlarımızı bilgiyle, sevgiyle ve milli değerlerimizle geleceğe hazırlarken gösterdiğiniz emek ve fedakarlık için her birinize teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; tüm öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Bilecik’te 2 bin 731 öğrenci birinci sınıfa başladı - Son Dakika

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