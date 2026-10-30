Bilecik'te çevre yarışması finalinde Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi birinci oldu - Son Dakika
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Bilecik'te çevre yarışması finalinde Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi birinci oldu

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Bilecik\'te çevre yarışması finalinde Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi birinci oldu
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Bilecik'te COP31 kapsamında düzenlenen Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması İl Finali'nde Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi birinci oldu. Merkez Ertuğrulgazi Lisesi ikinci olurken yarışma çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam farkındalığı oluşturmayı amaçladı.

Bilecik'te, COP31 kapsamında düzenlenen çevre yarışmasının kazananları belli oldu.

Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması İl Finali'nde öğrencilerin doğa, çevre ve sürdürülebilir yaşam konusundaki bilgilerini ortaya koyduğu yarışmada Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi birinci oldu. Merkez Ertuğrulgazi Lisesi ikinci, Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncü sırada yer aldı. Yarışma, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir yaşam konusunda öğrencilerin farkındalık kazanması amacıyla düzenlendi.

"Çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşıyor"

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, yarışmaya katılan öğrencileri ve danışman öğretmenlerini tebrik ederek, "Doğanın korunması ve çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin bu alanda bilgi sahibi olması ve sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk üstlenmesi bizleri memnun ediyor. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Anadolu LisesiOsmaneliBilecikGüncelEğitimCOP31Son Dakika

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