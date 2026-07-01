Bilecik'te Erasmus+ ve TÜBİTAK Projeleri Tanıtıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Erasmus+ ve TÜBİTAK Projeleri Tanıtıldı

Bilecik\'te Erasmus+ ve TÜBİTAK Projeleri Tanıtıldı
01.07.2026 10:33
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Bilecik'te düzenlenen etkinlikte Erasmus+ ve TÜBİTAK projeleri ve iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

Bilecik'te Erasmus+, TÜBİTAK ve yerel projeler kapsamında yürütülen başarılı çalışmalar düzenlenen etkinlikte vitrine çıktı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Erasmus+ öğrenme hareketliliği programları, TÜBİTAK proje çalışmaları, ÖğretmenİZ, Harezmi Eğitim Modeli ve yerel projeler kapsamında yürütülen çalışmaların paylaşılması amacıyla Erasmus+ Yaygınlaştırma Etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler hazırladıkları projeleri tanıtırken, öğretmenler tarafından yürütülen çalışmalar ve iyi uygulama örnekleri katılımcılarla paylaşıldı. Programda proje kültürünün yaygınlaştırılması, deneyimlerin aktarılması ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Eğitim alanında yürütülen çalışmaların tanıtıldığı etkinlikte, öğrencilerin sunumları ve öğretmenlerin özverili çalışmaları katılımcılardan ilgi gördü. Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında ise proje süreçlerine katkı sunan öğretmenler adına fidan bağışı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Erasmus+, TÜBİTAK ve yerel projeler kapsamında yürütülen çalışmaların paylaşılması, proje kültürünün yaygınlaştırılması açısından büyük önem taşıyor. Bu süreçlere katkı sunan öğretmenlerimize, öğrencilerimize, okul yöneticilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Tübitak, Bilecik, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bilecik'te Erasmus+ ve TÜBİTAK Projeleri Tanıtıldı - Son Dakika

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