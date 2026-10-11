Bilecik'te rehberlik hizmetleri 2026-2027 eğitim yılı için değerlendirildi

Bilecik'te 2026-2027 eğitim öğretim yılında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri değerlendirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinden sorumlu şube müdürleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezi müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılında rehberlik ve psikolojik danışma alanında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, yeni eğitim dönemine ilişkin planlamalar ele alındı. Rehberlik hizmetlerinin daha etkin, verimli ve koordineli yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar ile Tercih Danışmanlığı kapsamında yürütülecek faaliyetler görüşüldü.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, duygusal ve kişisel gelişimlerini de destekleyen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerimizi daha güçlü ve koordineli şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Eğitim sürecinin her aşamasında öğrencilerimizin yanında olmak, ihtiyaçlarına doğru ve zamanında cevap vermek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.