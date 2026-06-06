Bilecik'te Şampiyon Robot Takımına Ödül - Son Dakika
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Bilecik'te Şampiyon Robot Takımına Ödül

Bilecik\'te Şampiyon Robot Takımına Ödül
06.06.2026 11:08
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Bozüyük Mimar Sinan Lisesi'nin robot takımı, dünya şampiyonluğu belgesiyle ödüllendirildi.

Bilecik'te dünya şampiyonlarına başarı belgeleri verildi.

18. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması'nda Mini Sumo kategorisinde dünya şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mis@n Robot Takımı, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programda şampiyon öğrenciler ve danışman öğretmenleriyle bir araya gelen İl Müdürü Serdal Şimşek, elde edilen uluslararası başarıdan dolayı takım üyelerini tebrik etti. Bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki üstün performanslarıyla dikkat çeken öğrenciler, Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil ederek büyük gurur yaşattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda dünya şampiyonu olan öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Bu başarı azmin, emeğin ve inancın sonucudur. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Teknoloji, Bozüyük, Bilecik, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bilecik'te Şampiyon Robot Takımına Ödül - Son Dakika

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