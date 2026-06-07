Bilecikli Öğrenci Kur'an Yarışmasında 3'üncü Oldu - Son Dakika
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Bilecikli Öğrenci Kur'an Yarışmasında 3'üncü Oldu

07.06.2026 11:17
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Muhammed Emir Tetik, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda bölge 3'üncüsü oldu.

Bilecikli öğrenci Muhammed Emir Tetik, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda bölge 3'üncüsü oldu.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ortaokullar Arası Din, Ahlak ve Değer Alanı Seçmeli Dersler Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali Çanakkale'de gerçekleştirildi. Yarışmada Bilecik'in Bozüyük ilçesi Meliha Ercan Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emir Tetik, Bilecik'i temsil ederek bölge 3'üncüsü oldu. Elde edilen başarı eğitim camiasında sevinçle karşılanırken, öğrencinin gösterdiği performans takdir topladı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Öğrencimizi bu anlamlı başarısından dolayı tebrik ediyor, yetişmesinde emeği bulunan kıymetli ailesine ve öğretmenlerine teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Bozüyük, Bilecik, Eğitim, Emir, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bilecikli Öğrenci Kur'an Yarışmasında 3'üncü Oldu - Son Dakika

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