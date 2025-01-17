Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum - Son Dakika
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Eğitim

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

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Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, "Aile Yılı" nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı para yardımı müjdelerine ilişkin dikkat çeken bir yorum yaptı. Yıldırım "Bu paralara da bu kadar çocuk sahibi olunur mu diye kafanızdan geçebilir. Para işin teferruatı. Bu sembolik olabilir ama o çocuklarımızın oluşturacağı Türkiye Yüzyılı'na yapacağı katkı bunların çok üzerindedir" dedi.

17.01.2025 11:14  Güncelleme: 13:32
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Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayesinde, Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanlığının başlattığı "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında gerçekleştirilen açılış programı, Güzelyalı İmam Hatip Ortaokulu mehter takımının gösterisi ve Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunu gösterisiyle başladı.

Açılışta konuşan Binali Yıldırım, 2016'nın ilk yarısında proje fikrinin geliştiğini ve çok büyük bir kısmının tamamlandığını söyledi. Yıldırım, "İlkokula başlamadan önce 'Ağaç yaşken eğilir.' misali evlatlarımızı geleceğe daha iyi hazırlayacak tedbirler alıyoruz. Eğitim artık 6 yaşında değil 3 yaşında başlıyor. 3-5 yaşlarında verilen eğitimler o kadar önemli ki çarpan etkisi çok yüksek. Anaokullarında verim korkunç yüksek. Bu yavrularımızın öz güveni, arkadaşlık, dostluk, dayanışma anlayışı gelişiyor. Okul çağına geçtiğinde kendinden emin olarak ne yöne gideceğini, ne iş yapacağını çok iyi düşünüyor" diye konuştu.

"ÜLKE OLARAK NÜFUSUMUZ ARTMIYOR"

Çocukların daha donanımlı yetişmeleri gerektiğini kaydeden Yıldırım, İstanbul Valiliğinin yoğun şekilde kaynak üreterek okul yaptığını, buna rağmen geçmişten gelen ihtiyaç eksikliğini tamamlamanın zaman aldığını ifade etti. Okul öncesi eğitime çok önem verdiklerini, ülkeleri bir adım öne taşıyanın beşeri sermaye olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti; "Ülke olarak artık nüfusumuz artmıyor. Bu büyük bir risktir geleceğimiz için. Nüfus çok önemli.

"PARA İŞİN TEFERRUATI"

Cumhurbaşkanımızın 3 çocuk tavsiyesi onun için beyhude bir laf değil bunun arkasında ülkemizin geleceğine yönelik endişeleri var. Aile yılı bu yıl Cumhurbaşkanımız ailelere, yeni doğacak çocuklara yönelik müjdeler de verdi. Bir çocuk olunca defaaten 5 bin, ikinci çocuk olunca her ay bin 500, üçüncü çocukta 5 bin her ay ödeme. Bu paralara da bu kadar çocuk sahibi olunur mu diye kafanızdan geçebilir. Para işin teferruatı. Bu sembolik olabilir ama o çocuklarımızın oluşturacağı Türkiye Yüzyılı'na yapacağı katkı bunların çok üzerindedir."

Binali Yıldırım\'dan Erdoğan\'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum
Kaynak: AA

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Son Dakika Eğitim Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Fahri Sağgül:
    Yaa Binali bir çuval inciri berbat ettin biz beş bine işi bağlamaya çalışıyoruz senin yaptığına bak yahuu sesini bari çıkartma))))) 14 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    gereksiz adamdan gereksiz boş laf. 6 2 Yanıtla
  • osman k:
    sayın binali beyle ilgili tüm haberleri buda dahil unutacağım ancak öğretmen yazamadığı görüntüyü sanırım ölene kadar unutamayacağım. 4 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    uyanın arkadaşlar 3 ay önce abim için başvurduk deprem bölgelerinde öncelik vardı tüm verdikleri şartları karşılıyorduk sonra bize Adana'nın deprem bölgesinden çıktığını söylediler şaka gibi inanmadık sonra onaylanmadı zaten bu geçen sene açıklanmıştı tekrar neden gündeme geldi neden biz alamadık 2 1 Yanıtla
  • Üretim Varolz:
    Nebati nasıl itiyordu bunu yer kavgasında, hiç ciddiye alınacak tipler değil. 2 0 Yanıtla
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