Bingöl'de 350 lise öğrencisine trafik kuralları ve güvenli davranış eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bingöl'de 350 lise öğrencisine trafik kuralları ve güvenli davranış eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl\'de 350 lise öğrencisine trafik kuralları ve güvenli davranış eğitimi verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, iki lisede öğrenim gören 350 öğrenciye trafik bilgilendirme eğitimi verdi. Eğitimde trafik kuralları, levhalar ve kaza öncesi-sonrası önlemler anlatıldı, eğitici videolar izletildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 350 öğrenciye trafik bilgilendirme eğitimi verildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 350 öğrenciye trafik bilgilendirme eğitimi verildi.

Gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere genel trafik kuralları, trafikte uyulması gereken kurallar ve güvenli davranışlar anlatıldı. Trafik kurallarına ilişkin eğitici videoların da izletildiği etkinlikte, trafikte saygı, trafik levhaları, kaza öncesi ve sonrasında alınması gereken önlemler ile yaya ve yolcuların trafikteki rolleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İHA
GüvenlikTrafikBingölGüncelEğitimKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
Protestolarla yıkılan İtalya’da ordu sokağa iniyor Milano’ya 500 asker gönderilecek Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek
Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
16:06
İsmail Kartal, Prag’ı yıkacak 11’i belirledi
İsmail Kartal, Prag'ı yıkacak 11'i belirledi
15:56
Galatasaray’ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı: Yıldız isim İstanbul’da kaldı
Galatasaray'ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı: Yıldız isim İstanbul'da kaldı
15:40
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
15:19
Meclis’e sunuldu İşte Mekke Anlaşması’nın 16 maddelik taslağı
Meclis'e sunuldu! İşte Mekke Anlaşması'nın 16 maddelik taslağı
14:55
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
14:54
“Yarın savaş olacak“ Lille’den Galatasaray ve Osimhen’e meydan okuma
"Yarın savaş olacak!" Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 16:17:40. #.0.3#
SON DAKİKA: Bingöl'de 350 lise öğrencisine trafik kuralları ve güvenli davranış eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei