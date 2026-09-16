Bingöl'de Turgut Özal Ortaokuluna 27 milyon TL'lik kapalı spor salonu yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl'de Turgut Özal Ortaokuluna 27 milyon TL'lik kapalı spor salonu yapılacak

Bingöl\'de Turgut Özal Ortaokuluna 27 milyon TL\'lik kapalı spor salonu yapılacak
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de hayırsever iş adamı Orhan Günerigök tarafından Turgut Özal Ortaokulu bahçesine kapalı spor salonu kazandırılacak. Yaklaşık 600 metrekare büyüklüğündeki spor salonunun maliyetinin yaklaşık 27 milyon TL olması öngörülüyor.

Bingöl'de hayırsever bir iş adamı tarafından Turgut Özal Ortaokulu bahçesine kapalı spor salonu kazandırılacak.

Yaklaşık 600 metrekare büyüklüğünde planlanan spor salonunun güncel maliyetinin yaklaşık 27 milyon TL olması öngörülüyor. Öğrencilerin sportif faaliyetlere daha iyi imkanlarla erişmesini sağlayacak spor salonu için protokol imzalandı. Protokol Vali Cahit Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve hayırsever iş adamı Orhan Günerigök adına Mehmet Akif Günerigök tarafından imzalandı.

Vali Çelik, Bingöl'de fiziki şartları ve altyapısı uygun olan okullara spor alanları kazandırmak istediklerini belirterek, "İlimizde güzel bir projenin başlangıç sözleşmesini imzaladık. Okullarımızda altyapısı ve fiziki şartları uygun olan tüm okullarımıza spor alanı yapmak istiyoruz. Bu spor alanları içerisinde halı saha, basketbol sahası ve kapalı spor salonu olabilir. Bu kapsamda arkadaşlarımız çalışma yaptı ve ilimizde fiziki şartları uygun 24 okulumuz olduğunu tespit ettik. Bu okullarımız içerisinde özellikle alanı uygun olan Turgut Özal Ortaokulumuza kapalı spor salonu yapıyoruz" dedi.

Bu çalışmanın planlanan spor alanları içerisinde maliyeti en yüksek proje olduğunu ifade eden Çelik, "Sağ olsun, Allah binlerce kez razı olsun Orhan Bey zaten bize bir anaokulu yapmıştı, şimdi de bir kapalı spor salonu yapıyor. Rabbim hayırlarını kabul eylesin. İnşallah bundan sonraki süreçte diğer okullarımızda da bu spor alanlarını kazandırma konusunda iş adamlarımızla çok seri bir şekilde görüşmelerimiz olacak. Niyetimiz, gelecek sene bir yıl içerisinde yapmayı düşündüğümüz tüm bu işleri bir kısmını belediye ve özel idare, bir kısmını da tamamen hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla bitirmek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Turgut Özal, Eğitim, Bingöl, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bingöl'de Turgut Özal Ortaokuluna 27 milyon TL'lik kapalı spor salonu yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı
Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor
Atakum’da yanlış hedefe ateş Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı Atakum'da yanlış hedefe ateş! Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı
Şanlıurfa’da döner bıçaklı kavga kamerada Dehşete düşüren anlar kamerada Şanlıurfa'da döner bıçaklı kavga kamerada! Dehşete düşüren anlar kamerada
Arjantin’de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava Arjantin'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava
Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı

14:50
100 yıl içinde tamamen yok olacak şehirler Listede Türkiye’den iki il var
100 yıl içinde tamamen yok olacak şehirler! Listede Türkiye'den iki il var
14:31
Fenerbahçe resmen açıkladı İşte Asensio’nun sahaya çıkacağı maç
Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Asensio'nun sahaya çıkacağı maç
14:26
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
14:16
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti Okul kantinlerinde yeni dönem
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti! Okul kantinlerinde yeni dönem
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 15:03:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Bingöl'de Turgut Özal Ortaokuluna 27 milyon TL'lik kapalı spor salonu yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement