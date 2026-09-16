Bingöl\'de Turgut Özal Ortaokuluna 27 milyon TL\'lik kapalı spor salonu yapılacak

Bingöl'de hayırsever bir iş adamı tarafından Turgut Özal Ortaokulu bahçesine kapalı spor salonu kazandırılacak.

Yaklaşık 600 metrekare büyüklüğünde planlanan spor salonunun güncel maliyetinin yaklaşık 27 milyon TL olması öngörülüyor. Öğrencilerin sportif faaliyetlere daha iyi imkanlarla erişmesini sağlayacak spor salonu için protokol imzalandı. Protokol Vali Cahit Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve hayırsever iş adamı Orhan Günerigök adına Mehmet Akif Günerigök tarafından imzalandı.

Vali Çelik, Bingöl'de fiziki şartları ve altyapısı uygun olan okullara spor alanları kazandırmak istediklerini belirterek, "İlimizde güzel bir projenin başlangıç sözleşmesini imzaladık. Okullarımızda altyapısı ve fiziki şartları uygun olan tüm okullarımıza spor alanı yapmak istiyoruz. Bu spor alanları içerisinde halı saha, basketbol sahası ve kapalı spor salonu olabilir. Bu kapsamda arkadaşlarımız çalışma yaptı ve ilimizde fiziki şartları uygun 24 okulumuz olduğunu tespit ettik. Bu okullarımız içerisinde özellikle alanı uygun olan Turgut Özal Ortaokulumuza kapalı spor salonu yapıyoruz" dedi.

Bu çalışmanın planlanan spor alanları içerisinde maliyeti en yüksek proje olduğunu ifade eden Çelik, "Sağ olsun, Allah binlerce kez razı olsun Orhan Bey zaten bize bir anaokulu yapmıştı, şimdi de bir kapalı spor salonu yapıyor. Rabbim hayırlarını kabul eylesin. İnşallah bundan sonraki süreçte diğer okullarımızda da bu spor alanlarını kazandırma konusunda iş adamlarımızla çok seri bir şekilde görüşmelerimiz olacak. Niyetimiz, gelecek sene bir yıl içerisinde yapmayı düşündüğümüz tüm bu işleri bir kısmını belediye ve özel idare, bir kısmını da tamamen hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla bitirmek" diye konuştu.