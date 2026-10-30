Bitlis'te yurt öğrencileri kültür buluşmasında Başkan Tanglay ile bir araya geldi - Son Dakika
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Bitlis'te yurt öğrencileri kültür buluşmasında Başkan Tanglay ile bir araya geldi

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Bitlis'te yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesindeki kültür buluşmasında bir araya geldi. Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay öğrencilerle yemekte buluşup taleplerini dinledi; gençlerin aidiyet duygusunun güçlenmesi hedeflendi.

Bitlis'te yurtlarda kalan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen "Kadim Şehir Atölyesi–Kültür, Tanışma ve Kardeşlik Buluşması"nda bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Erzurum, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Bitlis'te koordine edilen "Kadim Şehir Atölyesi–Kültür, Tanışma ve Kardeşlik Buluşması" etkinliği kapsamında Bitlis'te öğrenim gören üniversite öğrencileri bir araya geldi. Farklı illerden gelerek eğitim hayatlarını Bitlis'te sürdüren ve Ayşe Ziya Eren Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin kenti daha yakından tanımalarını sağlamak, Bitlis'in köklü tarihini, kültürel mirasını ve turistik değerlerini gençlere aktarmak amacıyla düzenlenen programda, öğrencilerin yaşadıkları şehre yönelik aidiyet duygularının güçlendirilmesi hedeflendi. Etkinlikte Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ve Yurt Müdürü Sema Tokmak, Ayşe Ziya Eren Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle akşam yemeğinde buluştu. Öğrencilerle aynı sofrayı paylaşan Başkan Tanglay ve beraberindeki heyet, yemek boyunca gençlerle sohbet ederek, talep ve önerilerini dinledi. Yemeğin ardından gerçekleştirilen söyleşide Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen programla üniversite eğitimi için farklı şehirlerden gelen öğrencilerin bulundukları ilin tarihi, kültürel ve sosyal yapısını tanımaları, yaşadıkları çevreye uyum sağlamaları ve şehirle aralarında güçlü bir bağ kurmaları amaçlanıyor. Etkinlik aynı zamanda öğrenciler arasında tanışma, kaynaşma, kültürel paylaşım ve dayanışma ortamı oluşturulmasını, farklı yörelerden gelen gençlerin birbirlerinin kültürlerini tanıyarak dostluk ve kardeşlik ilişkilerini geliştirmelerini hedefliyor.

Kaynak: İHA
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