Vali Karakaya, Ahlat\'taki AFAD Tematik Kampı\'nı ziyaret etti

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat ilçesinde AFAD tarafından düzenlenen Tematik Kamp alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ahlat'taki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 15-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen AFAD Tematik Kampı'nı ziyaret eden Vali Ahmet Karakaya, ilk olarak kamp alanında kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Burada yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Karakaya, daha sonra eğitim alanına geçerek AFAD personelleriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, afetlere hazırlığın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Tabi bu bireylerin yapacağı bir şey değil. Büyük bir teşkilat yapısına ihtiyaç var. Bu nedenle devletimiz çok farklı başlık altında bulunan teşkilatları, kurumsal yapı altında bulunan teşkilatları bir araya getirdi ve İçişleri Bakanlığımıza bağlı şu an için AFAD Başkanlığı olarak teşkilat sağlandı. Sahada görüyoruz ki dünyanın en iddialı afetlere müdahale imkanlarına ve becerisine sahip ülkelerin başında geliyoruz. Bu en başta siz kıymetli arama kurtarma ekiplerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın, askerimizin, jandarmamızın, madencilerimizin yerine göre başarısı. Sizler milletimizin, vatandaşımızın en zor anında, dönemlerinde onlara yarenlik ediyorsunuz, onlara el uzatıyorsunuz ve unutmayın ki milletimizin duası her daim sizlerle. Milletimiz zor zamanında yanında olan insanları unutmaz. Sizler aynı zamanda giydiğiniz kıyafetlerle, üniformalarla devletimizi de temsil ediyor, vatandaşımızın gözünde devletimizin itibarını yükseltiyor ve yüceltiyorsunuz. Öncelikle her birinize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum."

Afet yönetiminin yalnızca müdahale aşamasıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Karakaya, "Afetler konusu farklı farklı açılardan değerlendirilebilir. Afet öncesi ve afet sonrası diyelim. AFAD Başkanlığımız depremden tutun sele, heyelan, çığa vesaire aklımıza gelen gelmeyen büyük boyutlu kazalara kadar çok ciddi hazırlıklar yapıldı. Çok sayıda çalışma grupları oluşturuldu ve güncelleniyor. Tabi büyük afetlerde AFAD Başkanlığımızın koordinesinde bütün diğer devlet birimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız da afetlere müdahale ediyorlar. Bu çerçevede öncelikle AFAD personelimizin, arama kurtarma ekiplerimizin bir birini tanıması çok kıymetli" diye konuştu.

Ahlat'ın kamp için önemli bir ev sahipliği yaptığını ifade eden Karakaya, "Bugün Ahlat ilçemizde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizler gerçekten burada birbirinize sağlayacağınız tecrübe paylaşımıyla inanıyorum ki çok daha nitelikli bir şekilde hem kendinizi hem de yetiştireceğiniz personellere el uzatacaksınız. Ben tekrar bu çalışmalara destek olan bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Program kapsamında AFAD Bitlis İl Müdürü Kerem Oruk tarafından da kamp faaliyetleri ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Vali Karakaya, incelemelerinin ardından kamp alanından ayrıldı. Ziyarette Vali Karakaya'ya, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ve Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez eşlik etti. - BİTLİS