Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri\'nde 29 personel riskleri değerlendirdi

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde, hizmet sırasında yaşanabilecek sorunların önceden belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Risk Değerlendirme Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda 29 personel, sahadaki deneyimlerini ortaya koyarak risklere karşı çözüm önerilerini değerlendirdi.

Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen iç kontrol ve risk yönetimi çalışmaları kapsamında düzenlenen çalıştay, belediye personeline verilen İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi'nin ardından gerçekleştirildi.

Dört ayrı çalışma masasında yapılan değerlendirmelerde kent temizliği, araç ve ekipman kullanımı, bakım-onarım, personel planlaması ile idari ve mali süreçlerde karşılaşılabilecek riskler ele alındı.

Şoför, operatör, saha, teknik ve idari personelin katıldığı çalışmada çalışanlar, görevleri sırasında karşılaştıkları riskleri değerlendirerek mevcut önlemleri ve alınabilecek ek tedbirleri görüştü. Çalışanların saha deneyimleri doğrultusunda daha önce öngörülmeyen bazı riskler de belirlenerek kayıt altına alındı.

Çalıştay sonuçlarının, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün hizmet süreçlerinin daha sağlıklı yürütülmesine ve sorunlara karşı önceden önlem alınmasına katkı sağlaması hedefleniyor.