Bodrum Çocuk Korosu'ndan Dijital Bağımlılığa Karşı Klip

MUĞLA'nın Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bodrum Çoksesli Çocuk Korosu, dijital bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla klip hazırladı.

'Hayatı Kaçırma!' mesajını taşıyan projede, farklı okullardan bir araya gelen 90 öğrenci, dijital ekranlar yerine doğayla iç içe, birlikte vakit geçirdikleri sahnelerle izleyenlere toplumsal bir mesaj verdi. Klipte, çocukların açık havada oyun oynadığı, birlikte eğlendiği ve yüz yüze iletişim kurduğu görüntülere yer verilirken, dijital ekranlara bağımlı yaşam tarzına eleştirel bir bakış sunuluyor. Koronun şefleri Hüseyin Turgay Kutluğ ve Serap Erkefeli, çalışmanın yalnızca çocuklar için değil, ekran karşısında uzun vakit geçiren yetişkinler için de düşündürücü bir çağrı niteliği taşıdığını belirtti.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),