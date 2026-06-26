Bodrum'da Karne Heyecanı - Son Dakika
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Bodrum'da Karne Heyecanı

Bodrum\'da Karne Heyecanı
26.06.2026 16:02
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Bodrum'da 32 bin 351 öğrenci karnelerini aldı; Kaymakam Sırmalı, öğrencileri tebrik etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı sonunda 122 okulda 32 bin 351 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Karne Töreni, Ortakent Dr. Hüseyin Mümtaz Ataman İlkokulu'nda yapıldı. Törene, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere karneleriyle birlikte çiçek veren Kaymakam Sırmalı, onları tebrik etti, yaz tatilinde bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulundu.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, törende yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;

"Bugün 2025-2026 eğitim-öğretim dönemini tamamlamış bulunmaktayız. Bugün okulumuzda karne dağıtmaya geldik. Çocuklarımızın sevincini, heyecanını paylaşmak için bir araya geldik. Gerçekten çok sevinçliler ve mutlular. Bugün Bodrum ilçemizde 32 bin 351 öğrencimize karnelerini verdik. Onlara tavsiyelerde bulunduk; yaz tatillerini güzel bir şekilde geçirmeleri için. Ben, bu 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde fedakarca çalışan bütün öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bodrum'da gerçekten güzel, verimli, başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçirdik. Başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okul müdürlerimiz, şube müdürlerimiz, öğretmenlerimiz fedakarca çalıştılar ve eğitim-öğretim dönemini tamamladık. İnşallah önümüzdeki sene, yazın hazırlıklarımızı tamamlayaraktan önümüzdeki seneye hazırlanacağız. Ben, karne alan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ailelerimiz, öğrencilerimizi destek olsunlar. Onlar bizim geleceğimiz, onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için çaba sarf ediyoruz. Aile olarak da onlar her zaman çocuklarının yanında olsunlar lütfen." - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum, Eğitim, Karne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bodrum'da Karne Heyecanı - Son Dakika

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