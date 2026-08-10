İran\'ın tazminat talebi Trump\'ı küplere bindirdi: Karşılık bekliyorum

İran, Hürmüz Boğazı'nı açmak için ABD'den "savaş tazminatı" talep etti. ABD Başkanı Trump ise İran'ın bu talebine karşılık olarak Tahran'dan "son 50 yıl için öldürdüğü insanlar için" tazminat talep edeceğini belirtti.

İRAN'DAN, ADB'NİN KARŞILAMASI İÇİN 6 ŞART

İran, Hürmüz Boğazı'nı kısmen açmak amacıyla Umman ile bir anlaşmaya varmak için ABD'nin karşılaması gereken bir dizi şart belirledi. Bu şartlar arasında savaş tazminatı ödenmesi de yer alıyor.

İran, ABD altı kritik şartı yerine getirene kadar Boğaz'ın kapalı kalacağı uyarısında bulundu.

TRUMP: SÜRECİ AĞIRDAN ALIYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, savaşı bitirmek ve Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatı yeniden başlatmak amacıyla yürütülen görüşmelerin durma noktasına gelmesi üzerine ABD'nin İran ile süreci ağırdan aldığını söyledi.

Axios'a konuşan Trump, "Onlarla yalnızca yarı yarıya müzakere yürütüyoruz. Yüksek enflasyonuyla ve paralarının kalmadığı gerçeğiyle İran'ı sadece izliyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞARTLARDAN BİRİ "SAVAŞ TAZMİNATI"

İran, Hürmüz Boğazı'nı kısmen açmak amacıyla Umman ile bir anlaşmaya varmak için ABD'nin karşılaması gereken bir dizi şart belirledi. Bu şartlar arasında savaş tazminatı ödenmesi de yer alıyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadr, ABD'nin İran ve Lübnan, Filistin, Yemen ile Irak'taki müttefiklerine yönelik savaşı ve saldırganlığı sonsuza kadar sona erdirmesini içeren altı şartı yerine getirene kadar Boğaz'ın kapalı kalacağını belirtti.

TRUMP: TAHRAN'DAN TAZMİNAT TALEP EDİYORUM

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, İran'ın son 5 aylık çatışma sırasında uğradıkları zararlar için tazminat talep ettiklerini ifade ederek, bu konunun daha önceki hiçbir görüşmelerinde geçmediğini savundu.

ABD Başkanı, bunun "ilginç bir fikir" olduğunu kaydederek, kendisinin de artık İran'dan tazminat talep edeceğini söyledi.

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İran İslam Cumhuriyeti temsilcilerinin, (kendilerinin nükleer silaha sahip olmalarına asla izin verilmeyeceği gerçeği nedeniyle başlayan) son beş aylık askeri çatışma sırasında uğradıkları zararlar için tazminat talep ettiklerini görüyorum; oysa bu konu daha önceki hiçbir görüşme veya toplantımızda gündeme gelmemişti! Yine de bu ilginç bir fikir; zira ben de artık İran'dan tazminat talep ediyorum. Başta General Süleymani'nin öncülük ettiği eylemlerle —yol kenarına yerleştirilen bombalar ve meşhur oldukları o pek çok çatışma yoluyla— öldürdükleri ve ağır yaraladıkları tüm insanlar (USS Cole saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri ve çatışmalarda ölen binlerce kişi dahil) için karşılık bekliyorum. Ayrıca, son beş ayda öldürülen 52.000 kişiden bahsetmiyorum bile; İran'ın son 50 yılda katlettiği yüz binlerce masum protestocunun ailelerine de tazminat ödenmelidir. Temsilcilerime, bu konuyu gelecekteki tüm müzakerelerin vazgeçilmez bir parçası haline getirmeleri talimatını verdim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"