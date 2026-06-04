Bodrum\'da Orman Yangınları Farkındalık Eğitimi

Milas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Bodrum'da görev yapan öğretmenlere yönelik orman yangınları farkındalık eğitimi düzenlendi.

Bodrum Nurol Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime, ilçe merkezindeki okullarda görev yapan öğretmenler katıldı. Eğitimde, Bodrum İşletme Şefi Dürdane Hilal Nalçaoğlu tarafından orman yangınlarının çıkış nedenleri, yangın öncesinde alınması gereken tedbirler, yangın anında yapılması gerekenler ve orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Sunumda, özellikle yaz aylarında artan yangın riskine dikkat çekilirken, yangınların önlenmesinde bireysel ve toplumsal sorumlulukların önemi vurgulandı. Öğretmenlerin, öğrenciler aracılığıyla toplumda çevre ve orman bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağı belirtilerek, farkındalık çalışmalarının önemine değinildi.

Yetkililer, orman yangınlarıyla mücadelede bilinçlendirme faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti. - MUĞLA