Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde diploma yırtan öğrenci gözaltına alındı

Boğaziçi Üniveristesi'nin mezuniyet töreninde Doruk Dörücü, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesini protesto etti. Dörücü"Diplomamı kayyumdan değil, Boğaziçi'nin seçilmiş rektöründen alırım" diyerek diplomasını yırttı.

Dörücü, diplomasını yırttıktan sonra bazı veliler, "Mezuniyete geldik, siyaset dinlemeye geldik" diye tepki gösterdi. Başka veliler de alkış tutarak "Onu dinleyeceksin, o mezun oldu" Dörücü'yü destekledi.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Dörücü gözaltına alındı. Gözaltı haberini sosyal medya hesabından duyuran Üsküdar Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Güneş Gülaydın şunları söyledi:

"Gençlik kolları üyemiz Doruk Dörücü gece yarısı gözaltına alındı. Ülkede binbir türlü hukuksuzluk yaşanırken bunlara karşı önlem alınmayıp, hukuksuzluklara ses yükselten gencecik pırıl pırıl insanların apar topar gözaltına alınıyor olmasını kabul etmiyoruz! Tek bir yol arkadaşımızı dahi bu baskıcı zihniyetin eline bırakmayacağız! Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."