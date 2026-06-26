Boğulan öğrencinin karnesi ailesine teslim edildi - Son Dakika
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Boğulan öğrencinin karnesi ailesine teslim edildi

Boğulan öğrencinin karnesi ailesine teslim edildi
26.06.2026 16:30
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Balıkesir'in Erdek ilçesi Tatlısu Mahallesi'nde meydana gelen boğulma olayında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Muhammed Can Özyıldırım'ın karnesi, Bandırma Şehit Bedir Karabıyık Ortaokulu'nda düzenlenen törende babası Mehmet Özyıldırım ile annesine teslim edildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Tatlısu Mahallesi'nde meydana gelen boğulma olayında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Muhammed Can Özyıldırım'ın karnesi, Bandırma Şehit Bedir Karabıyık Ortaokulu'nda düzenlenen törende babası Mehmet Özyıldırım ile annesine teslim edildi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Bandırma Şehit Bedir Karabıyık Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törende, 11 Haziran'da Erdek'in Tatlısu Mahallesi'nde meydana gelen boğulma olayında yaşamını yitiren 8. sınıf öğrencisi Muhammed Can Özyıldırım'ın karnesi ve teşekkür belgesi, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal tarafından babası Mehmet Özyıldırım ile annesine verildi.

Karne teslimi sırasında aile bireyleri ve Muhammed Can Özyıldırım'ın sınıf arkadaşları duygusal anlar yaşadı. Törene katılan Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, aileyle bir süre görüşerek devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti. Muhammed Can Özyıldırım, 11 Haziran'da Erdek'in Tatlısu Mahallesi'nde meydana gelen boğulma olayında yaşamını yitirmişti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Bandırma, Eğitim, Erdek, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Boğulan öğrencinin karnesi ailesine teslim edildi - Son Dakika

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