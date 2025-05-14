Bolu'da Öğretmenlerden Mehteran Takımı Kuruldu - Son Dakika
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Eğitim

Bolu'da Öğretmenlerden Mehteran Takımı Kuruldu

Bolu'da 40 öğretmenden oluşan Türkiye'nin en büyük mehteran takımı kuruldu. İlk gösteri yapıldı.

14.05.2025 12:20
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BOLU'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentte bulunan okullardaki öğretmenlerden oluşturulan 40 kişilik mehteran takımı kuruldu. İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, öğretmenlerden oluşan Türkiye'nin en büyük mehter takımı kurduklarını açıklayarak, "Kamu kurumları içerisinde yoktur. Birkaç belediye içerisinde var ama en büyük grubu biz oluşturduk" dedi.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerden oluşan bir mehter takımının kurulması için çalışma başlatıldı. Kentteki okullarda görevli öğretmenlerden gönüllü olarak mehter takımına katılmak isteyenler belirlendikten sonra 40 kişilik ekip oluşturuldu. Mehter başı müzik öğretmeni Cemal Ergin ile birlikte öğretmenler 2 aylık çalışmanın ve provaların ardından gösterilere çıkmaya hazır hale geldi. İlk programına çıkacak olan öğretmen mehter takımının İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yaptıkları kısa gösteri beğeniyle izlendi.

KAMU KURUMLARI İÇERİSİNDE BÖYLE BİR MEHTER TAKIMI YOK

Bolu Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, öğretmenlerin toplumun rol modeli olması nedeniyle böylesi bir mehteran takımı kurduklarını ifade ederek, "Burada öğrendiklerini aynı zamanda öğrencilerine aktaracaklar, okullarda çalışmalarını yapacaklar. Aynı zamanda öğretmenlerimiz topluma milli eğitim görüntüsünü sunmuş olacaklar. Öğretmenlerden oluşan 40 kişilik bir mehteran takımı. Programın büyüklüğüne göre mehteran takımımızı dizayn ediyoruz. Bazen 25 bazen 35 ve 40 kişi olmak üzere takımımız alana çıkıyor. Bugün ilk programımız ve bundan sonra hep alanda olacağız. Türkiye'nin en büyük mehteran takımıdır bunu vurgulayayım. Kamu kurumları içerisinde yoktur. Birkaç belediye içerisinde var ama en büyük grubu biz oluşturduk" diye konuştu.

ÖĞRETMENLERİMİZLE 2 AYDIR ÇALIŞIYORUZ

Mehter başı müzik öğretmeni Cemal Ergin, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü'nün teşvikleriyle mehter takımının kurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Takımımızda 40 öğretmenimiz var. Hepsi farklı branşlardan fen bilgisi öğretmeni ve matematik öğretmeni gibi branşlardan öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimiz ile birlikte 2 aydır aktif olarak çalışıyoruz. İlk programımıza da çıkacağız. Birinci amacımız öğretmenlerimize tarihimizi öğretmek. Onlarda buradan aldıkları bilgileri öğrencilerine taşıyacaklar. Okullarda da öğrencilerden mehter takımları kurulmaya başlandı. Öğrencilerimiz de ilerleyen zamanlarda gösterilerde olacaktır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Bolu'da Öğretmenlerden Mehteran Takımı Kuruldu - Son Dakika

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