Bolvadin\'de Halk Kütüphanesi ve İlçe Milli Eğitim okuma projelerini görüştü

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş ve İlçe MEM Komisyonu, Bolvadin İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek öğrencilerde okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik ortak projeleri masaya yatırdı.

Kütüphane yetkilileriyle gerçekleştirilen verimli görüşmede, ilçedeki çocukların ve gençlerin kütüphane üyeliklerinin artırılması, kitap ödünç alma imkanlarından aktif şekilde faydalanmaları ve okuma kültürünün yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

Ziyaret kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Kütüphanesi koordinesinde yürütülecek ortak çalışmalar detaylı bir şekilde planlandı. Öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli geçirmeleri, kütüphane imkanlarından en etkin şekilde yararlanmaları ve kitapla daha sık bir araya gelmelerini sağlayacak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.