Boyabat\'ta Yetim ve Öksüz Öğrencilere Eğitim Desteği

Sinop'un Boyabat ilçesinde oluşturulan Eğitim Destek Fonu kapsamında 154 yetim ve öksüz öğrenciye, 10 ay boyunca düzenli maddi destek sağlanacak.

Boyabat ilçesinde yetim ve öksüz öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla Eğitim Destek Fonu oluşturuldu.

Boyabat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) himayesinde hayata geçirilen projeye ilgili kurumlar, hayırseverler ile Boyabat Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Federasyonu (BOYFED) destek verdi.

Fon kapsamında Boyabat'ta ikamet eden veya eğitimleri nedeniyle farklı şehirlerde bulunan toplam 154 yetim ve öksüz öğrenciye, 10 ay boyunca düzenli eğitim desteği verilecek.

Boyabat Kaymakamı Murat Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen planlama toplantısında, öğrencilerin eğitim seviyelerine göre ödenecek aylık destek miktarları belirlendi. Buna göre üniversite öğrencilerine aylık 5 bin TL, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ise aylık 3 bin TL ödeme yapılacak.

Destekten yararlanan öğrencilerin eğitim süreçlerinin düzenli olarak takip edilmesi amacıyla Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturulacak. Projeyle öğrencilerin eğitim hayatlarını daha güçlü şekilde sürdürebilmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.