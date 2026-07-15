BŞEÜ'den Uluslararası Başarı - Son Dakika
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BŞEÜ'den Uluslararası Başarı

BŞEÜ\'den Uluslararası Başarı
15.07.2026 10:03
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BŞEÜ, sağlık araştırmasını Q1 dergisinde yayımladı; ergen kızların sağlık okuryazarlığını ele aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) yürütülen sağlık araştırması, Q1 kategorisindeki Journal of Pediatric Nursing dergisinde yayımlanarak uluslararası literatüre girdi.

BŞEÜ, uluslararası akademik başarılarına bir yenisini daha ekledi. Üniversitenin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Araştırma Görevlisi Dr. Büşra Küçüktürkmen tarafından yürütülen çalışma, dünyanın en saygın bilimsel dergileri arasında gösterilen ve Q1 kategorisinde yer alan Journal of Pediatric Nursing dergisinde yayımlandı. 'The Mediating Role of Healthy Lifestyle Beliefs in the Impact of Health Literacy on Menstrual Experiences Among Adolescent Girls in Türkiye: A Cross-sectional Study' başlıklı araştırmada, ergenlik dönemindeki genç kızlarda sağlık okuryazarlığının menstruasyon deneyimleri üzerindeki etkisinde sağlıklı yaşam inançlarının belirleyici rolü bilimsel veriler ışığında ortaya konuldu. Çalışma, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ile Kadın Sağlığı Hemşireliği ve Ebelik alanlarında uluslararası literatüre kanıta dayalı önemli katkılar sunuyor. Araştırma sonuçlarına göre, sağlık okuryazarlığının güçlenmesiyle birlikte sağlıklı yaşam inançlarının da arttığı, bunun da genç kızların menstruasyon sürecini daha bilinçli ve sağlıklı yönetmelerine katkı sağladığı belirlendi. Elde edilen bulguların, okul temelli sağlık eğitim programlarının geliştirilmesi, ailelerin bilinçlendirilmesi ve sağlık profesyonellerinin uygulamalarına rehberlik etmesi bekleniyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen bulgular, sağlık okuryazarlığının menstruasyon deneyimlerini doğrudan değil, sağlıklı yaşam inançlarını güçlendirerek dolaylı olarak iyileştirdiğini ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, sağlık eşitsizliklerinin azaltılması ve toplumsal farkındalığın artırılması açısından önemli bir bilimsel değer taşımaktadır. Elde edilen bulguların okul temelli sağlık eğitim programlarına, ailelere yönelik farkındalık çalışmalarına ve sağlık profesyonellerinin uygulamalarına rehberlik edeceğine inanıyoruz. Üniversite olarak bilimsel bilginin toplum yararına dönüştürülmesini esas alan çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Sağlık, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BŞEÜ'den Uluslararası Başarı - Son Dakika

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