BŞEÜ Öğrencileri 'Torpidoda' Projesi ile Finale Kaldı

31.05.2026 14:15
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencilerinin geliştirdiği "Torpidoda Yazılımı" Projesi finale kalma başarısı gösterdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri Muhammed Aslantaş ve Salih Can Perver tarafından geliştirilen "Torpidoda Yazılımı" isimli dijital girişim, "OSTİMTech Ar-Ge ve İnovasyon" Proje Pazarı II kapsamında en yüksek puanı alan 7 finalist ekip arasında yer aldı. Otomotiv satış sonrası hizmet süreçlerinde yaşanan veri kaybı, manuel kayıt sistemi, dijital standart eksikliği ve dağınık çalışma yapısına çözüm sunmak amacıyla geliştirilen proje; servisler, bayiler, filo şirketleri ve araç kullanıcılarını tek bir dijital platformda buluşturuyor. SaaS tabanlı olarak geliştirilen sistem sayesinde belge yönetimi, servis kayıtları, bakım geçmişi ve yedek parça takip süreçlerinin dijital ortama taşınması hedefleniyor. Projede ayrıca yapay zeka destekli arıza asistanı da yer alıyor. Kullanıcılar yaşadıkları araç problemlerini sesli, yazılı veya fotoğraflı şekilde sisteme aktarabilirken, yapay zeka destekli altyapı sayesinde arızalara ilişkin ön değerlendirme yapılabiliyor. Böylece araç servise ulaşmadan önce işletmelerin muhtemel arıza ve parça ihtiyaçlarına ilişkin bilgi sahibi olması sağlanıyor. Araç sahiplerine özel dijital kimlik altyapısı sunan sistem ile bakım ve servis geçmişinin güvenli şekilde saklanması amaçlanırken, kullanıcıların bakım ve muayene tarihleri için hatırlatma oluşturabildiği, farklı şehirlerden servis randevusu alabildiği ve aldıkları hizmetleri değerlendirebildiği belirtildi. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi Hüseyin Parmaksız danışmanlığında geliştirilen proje, üniversite-sanayi iş birliği ve genç girişimciliğin desteklenmesi açısından örnek gösterildi.

Uluslararası ölçekte de ilgi gören proje kapsamında, girişimci öğrenci Muhammed Aslantaş, Continuum Spark Awards çerçevesinde Katar'da düzenlenen programa özel davet aldı. Öğrenciyi makamında ağırlayan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversite öğrencilerimizin teknoloji ve girişimcilik odaklı çalışmalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Gençlerimizin yenilikçi fikirler geliştirerek bunları somut projelere dönüştürmesi büyük önem taşıyor. Torpidoda ekibini elde ettikleri başarıdan dolayı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

