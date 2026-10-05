BTÜ'lü akademisyenlerin diferansiyel geometri projesi 1002-A desteği kazandı - Son Dakika
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BTÜ'lü akademisyenlerin diferansiyel geometri projesi 1002-A desteği kazandı

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BTÜ\'lü akademisyenlerin diferansiyel geometri projesi 1002-A desteği kazandı
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Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin 'Trans-para-S-Manifoldlar' projesi 1002-A Programı desteği kazandı. Çalışmada trans-para-Sasakian manifoldlar incelenecek; sonuçların matematiksel fizik ve uzay-zaman geometrisi alanlarına katkı sunması hedefleniyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, matematiğin önemli araştırma alanlarından diferansiyel geometri üzerine yeni bir çalışma başlattı. Desteklenen projede, geometrik yapıların özellikleri incelenerek matematik dünyasına yeni bilgiler kazandırılması ve gelecekte fizik ile uzay-zaman araştırmalarında kullanılabilecek teorik altyapıya katkı sunulması hedefleniyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Matematik Bölümü akademisyenlerinin yürüttüğü "Trans-para-S-Manifoldlar" başlıklı proje, 1002-A Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı. Projenin yürütücülüğünü BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik Bölümü Araştırma Görevlisi Mustafa Özkan üstlenirken, Prof. Dr. İrem Küpeli Erken projede danışman olarak görev yapıyor. Çalışma kapsamında, diferansiyel geometrinin önemli araştırma konularından biri olan "manifoldlar" incelenecek. Matematikte karmaşık geometrik yapıları ve uzayları anlamaya yardımcı olan manifoldlar, birçok bilimsel alan için teorik altyapı oluşturuyor.

Karmaşık geometrik yapılar incelenecek

Proje kapsamında, diferansiyel geometrinin özel çalışma alanlarından biri olan "trans-para-Sasakianmanifoldlar" ele alınacak. Bu geometrik yapıların özellikleri ve birbirleriyle olan ilişkileri matematiksel yöntemlerle ayrıntılı olarak incelenecek. Araştırmadan elde edilecek sonuçlarla, bu geometrik yapıların daha iyi anlaşılması ve yeni manifold sınıflarının ortaya konulması hedefleniyor. Çalışmanın, diferansiyel geometri alanında yapılacak gelecekteki araştırmalara da bilimsel altyapı oluşturması bekleniyor.

Matematikten fizik ve uzay-zaman araştırmalarına katkı

Projenin yürütücüsü Araştırma Görevlisi Mustafa Özkan, çalışmanın manifold teorisi alanındaki bilgi birikimine katkı sunacağını belirterek, "Özellikle matematiksel fizik, geometrik akışlar, genel izafi ve uzay-zaman geometrisi gibi alanlarda önemli bir matematiksel altyapı sunan manifold teorisine elde edilen sonuçlarla önemli bir katkı sunulacaktır" dedi. Projede danışman olarak görev yapan Prof. Dr. İrem Küpeli Erken ise projeyle diferansiyel geometri alanında yeni bir manifold sınıfının tanıtılmasının ve özelliklerinin ayrıntılı biçimde incelenmesinin hedeflendiğini ifade etti. BTÜ'de yürütülecek çalışmanın, diferansiyel geometri alanındaki bilimsel bilgi birikimini geliştirmesinin yanı sıra gelecekte matematik, fizik ve uzay-zaman araştırmalarında yapılacak yeni çalışmalara da teorik zemin hazırlaması hedefleniyor.

Rektör Çağlar: Temel bilimler alanındaki çalışmaları önemsiyoruz

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, temel bilimler alanında yürütülen araştırmaların geleceğin bilimsel ve teknolojik gelişmelerinin temelini oluşturduğunu belirterek, "Matematik, pek çok bilimsel disiplinin temelini oluşturan önemli bir alan. Akademisyenlerimizin diferansiyel geometri alanında yürüttüğü bu çalışmanın, matematik literatürüne değerli katkılar sunacağına ve gelecekte fizik, uzay-zaman geometrisi gibi farklı alanlarda gerçekleştirilecek araştırmalara bilimsel altyapı oluşturacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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