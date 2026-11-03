BTÜ, TAMS-AERO'ya PRMT entegre edip KAAN ve HÜRJET simülasyonlarını hızlandıracak - Son Dakika
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BTÜ, TAMS-AERO'ya PRMT entegre edip KAAN ve HÜRJET simülasyonlarını hızlandıracak

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BTÜ, TAMS-AERO\'ya PRMT entegre edip KAAN ve HÜRJET simülasyonlarını hızlandıracak
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BTÜ, TUSAŞ'ın USİ-ARGE Programı kapsamında 12 ay sürecek projeyle milli akış çözücüsü TAMS-AERO'ya PRMT yöntemini entegre etmeyi amaçlıyor. Bu çalışmayla KAAN ve HÜRJET'in aerodinamik tasarım süreçlerindeki simülasyonların daha kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), TUSAŞ Üniversite-Sanayi İş Birliği (USİ-ARGE) Programı kapsamında yeni bir projeye imza atıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek çalışmayla, KAAN ve HÜRJET gibi hava platformlarının aerodinamik tasarım süreçlerinde kullanılan yüksek maliyetli simülasyonların daha kısa sürede tamamlanmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), üniversite-sanayi iş birliği kapsamında havacılık ve uzay teknolojilerine yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Osman Turan'ın koordinatörlüğünde yürütülecek Ar-Ge projesiyle, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) milli akış çözücüsü TAMS-AERO'yaParallelRobustMultigridTechnique (PRMT) yönteminin entegre edilmesi ve çözüm kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor. TAMS-AERO'nun hesaplama performansını artırmayı hedefleyen "Integration of ParallelRobustMultigridTechnique (PRMT) intotheNationalFlowSolver TAMS-AERO forScalable Space-Time AerodynamicSimulations" başlıklı proje, 12 ay süreyle yürütülecek.

Hesaplama hızı artırılacak

Proje kapsamında geliştirilecek yöntemle, yüksek hesaplama maliyeti gerektiren zamana bağlı akış simülasyonlarının daha kısa sürede gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Geleneksel paralel hesaplama yöntemlerinde işlemler ağırlıklı olarak fezaya bölgeler üzerinden eş zamanlı yürütülürken, projede zaman boyutunun da paralelleştirilmesi planlanıyor. Böylece yüksek başarımlı hesaplama sistemlerinde farklı zaman aralıklarının aynı anda çözülebilmesi ve özellikle uzun süreli aerodinamik analizlerde hesaplama hızının artırılması amaçlanıyor.

Bu yaklaşımın başta KAAN ve HÜRJET olmak üzere hava platformlarının aerodinamik tasarım süreçlerinde daha fazla alternatif konfigürasyonun daha kısa sürede değerlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Ön çalışmalar projeye altyapı oluşturdu

BTÜ proje ekibinin daha önce iki boyutlu problemler üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilen yakınlaşma performansı ve hesaplama süresindeki iyileşmeler, yöntemin daha büyük ölçekli problemlere uygulanabilmesi için önemli bir altyapı oluşturdu. Proje kapsamında söz konusu yöntemin TAMS-AERO'yaentegre edilerek üç boyutlu ve yüksek ölçekli aerodinamik problemlerde test edilmesi ve ölçeklenebilirliğinin ortaya konulması hedefleniyor. Proje Doç. Dr. Osman Turan'ın yanı sıra Makine Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Ali Cemal Benim ve Dr. Öğretim Üyesi Levent Aydınbakar, Matematik Bölümü'nden Doç. Dr. Burhan Alveroğlu, Makine Mühendisliği Bölümü'nden Araştırma Görevlisi İsmail Hoş, yüksek lisans öğrencisi Ersin Karabacak ve lisans öğrencisi İbrahim Barış Cantez yer alıyor.

COSAM Laboratuvarı projeye altyapı sağlayacak

Çalışmalar, BTÜ bünyesinde faaliyet gösteren COSAM (Center of Open-source Software Applications in Mechanics) Laboratuvarı'nın yüksek başarımlı hesaplama altyapısından yararlanılarak yürütülecek. Akışkanlar mekaniği alanında açık kaynaklı yazılımlar ve hesaplamalı yöntemlerin geliştirilmesine yönelik araştırmaların gerçekleştirildiği COSAM, projeye teknik araştırma ortamı ve yüksek başarımlı hesaplama desteği sağlayacak. Çalışmayla birlikte tasarım süreçlerinin hızlandırılmasının yanı sıra milli hava platformlarına ilişkin kritik bilgi ve fikri mülkiyetin korunması ve yabancı ticari yazılımlara olan bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Rektör Çağlar'dan tebrik

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversite-sanayi iş birliklerinin Türkiye'nin milli teknoloji üretme kapasitesinin geliştirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Üniversitemizde yürütülen nitelikli araştırmaları sanayimizin ihtiyaçlarıyla buluşturarak ülkemizin stratejik teknoloji alanlarındaki yetkinliğine katkı sunmayı önemsiyoruz. TUSAŞ ile gerçekleştirilen bu çalışma da akademik bilgi birikimimizin milli havacılık teknolojilerine aktarılması açısından önemli bir örnek. Projenin, yüksek başarımlı hesaplama ve aerodinamik analiz alanında geliştirilecek yerli çözümlerle milli hava platformlarımızın tasarım ve geliştirme süreçlerine katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA
TeknolojiEğitimTUSAŞSon Dakika

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