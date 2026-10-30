Buca\'da 400 ilkokul öğrencisi Cumhuriyet\'in 103. yılı için dronla yazı oluşturdu

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Dirayet Süren İlkokulu, Cumhuriyetin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü 400 öğrencinin katılımıyla hazırlanan özel bir gösteriyle kutladı.

Öğrenciler, haftalar boyunca hazırlık yaptıkları etkinlikte sergiledikleri halk oyunları gösterisiyle Cumhuriyet Bayramının gururunu ve mutluluğunu yaşadı.

Günün anlam ve önemine ilişkin renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar, halk oyunları gösterisinin ardından dron ile havadan bakıldığında okunabilen ilelebet cumhuriyet yazısını oluşturdu.