Buğlem Yılmaz LGS'de 500 Puan Aldı - Son Dakika
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Buğlem Yılmaz LGS'de 500 Puan Aldı

Buğlem Yılmaz LGS\'de 500 Puan Aldı
11.07.2026 13:09
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Kırşehir'de 500 tam puan alan Buğlem Yılmaz, disiplinli çalışmanın önemini vurguladı.

Kırşehir'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alarak adını birinciler arasına yazdıran Buğlem Yılmaz; başarısının sırrını disiplinli ve verimli çalışmaya bağladı.

Dershane ve özel ders desteği almadan hedefini gerçekleştiren Buğlem Yılmaz, öğrencilere telefon, tablet ve sosyal medyadan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu. Şehirde sınavda tam puan alan tek öğrenci olma başarısını gösteren Buğlem Yılmaz, 5. sınıftan itibaren kendisine LGS birincisi olmayı hedef olarak belirlediğini söyledi. Başarı sürecini anlatan Yılmaz, "Ben dershaneye gitmedim ve özel ders almadım. Evde kendi imkanlarımla çalıştım. Okulda öğretmenlerimin anlattıklarını dikkatle dinledim. Çok çalışmaktan ziyade verimli çalışmaya önem verdim. Günlük çalışma saatim yaklaşık 3 saatle sınırlıydı. En önemli nokta ise yapılan yanlışlara geri dönerek eksikleri tamamlamak. Kitap okumayı da hiç ihmal etmedim. Sınavın ilk 5 dakikasında çok heyecanlandım ancak daha sonra bu heyecanımı kontrol altına aldım. İleride yazılım mühendisi olmak istiyorum. LGS'ye hazırlanan öğrencilere telefon, tablet ve sosyal medyadan uzak durmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Kızının başarısından büyük gurur duyduklarını belirten baba Muhammed Yılmaz ise; "Bizim için gurur verici bir sonuç oldu. Bu başarının en büyük sahibi kızımız ve ona emek veren öğretmenleri" ifadelerini kullandı. Anne Habibe Yılmaz da sonuçtan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Çok mutlu oldum ama bu başarıyı bekliyorduk. Disiplinli ve planlı bir şekilde çalıştı. Emeğinin karşılığını aldı" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Kırşehir, Eğitim, Yaşam, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Buğlem Yılmaz LGS'de 500 Puan Aldı - Son Dakika

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