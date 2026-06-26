Bursa'da 620 bin 931 öğrenci tatile 'merhaba' dedi - Son Dakika
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Bursa'da 620 bin 931 öğrenci tatile 'merhaba' dedi

Bursa\'da 620 bin 931 öğrenci tatile \'merhaba\' dedi
26.06.2026 12:05  Güncelleme: 12:07
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Bursa'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Bin 779 okulda eğitim gören 620 bin 931 öğrenci, düzenlenen törenlerle karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

Bursa'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Bin 779 okulda eğitim gören 620 bin 931 öğrenci tatile 'merhaba' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda eğitim gören öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline çıktı. Sabah saatlerinden itibaren büyük heyecanla okullarına giden öğrenciler, öğretmenlerinin ellerinden karnelerini aldı. Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.

Yoğun geçen bir eğitim öğretim yılının ardından milyonlarca öğrenci için ders zili son kez çalarken, yaz tatili de resmen başlamış oldu. Bursa'da ise 620 bin 931 öğrenci bugün karne aldı. Bin 779 okulda görev yapan 38 bin 895 öğretmen de öğrencilerini yaz tatiline uğurladı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve çok sayıda davetli ise Mitat Enç Özel Eğitim İkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini takdim etti.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, yazılı olarak yaptığı değerlendirmede şu cümlelere yer verdi;

"Büyük bir özveri, inanç ve gayretle sürdürdüğümüz 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin rehberliğinde; bilgiyle birlikte değerleri, becerileri ve erdemli birey olmayı merkeze alan bir anlayışla önemli bir eğitim yılını geride bıraktık. Bu süreçte emeği, desteği ve katkısı bulunan tüm eğitim paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz için şimdi dinlenme, yenilenme ve kendilerini geliştirme zamanı. Yaz tatilini kitaplarla, yeni keşiflerle ve güzel deneyimlerle değerlendirmelerini, hayallerinden ve hedeflerinden hiç vazgeçmemelerini diliyorum. İnanıyorum ki öğrencilerimiz, Türkiye'nin geleceği ve en büyük umududur. Geleceğimizin mimarları olan öğrencilerimizin hayatına dokunan, onların bilgi, beceri ve değerli bireyler olarak yetişmeleri için özveriyle emek veren kıymetli öğretmenlerimize de teşekkür ediyor, huzur, sağlık ve mutluluk içinde geçirecekleri güzel bir tatil diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılında aynı heyecanla buluşmak dileğiyle; tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaz tatili diliyorum." - BURSA

Kaynak: İHA

Eğitim, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bursa'da 620 bin 931 öğrenci tatile 'merhaba' dedi - Son Dakika

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