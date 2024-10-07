Bursa\'nın Tarihi Tarım Okulu

Eğitim

BURSA'da 1891'de kurulan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 133 yıldır kapanmadan eğitim veren tek okul olarak ziraat teknisyeni yetiştiriyor. 5 alanda eğitimin verildiği asırlık okuldaki 600 öğrenci, şehir merkezinde çiftçilik yapıyor. Öğrenciler hem besledikleri tavukların yumurtalarını satıp gelir elde ediyor hem de ektikleri sebzelerin hasadını yapıyor. 40 çeşit ürünün yetiştirilip satıldığı okulun 82 tescilli ürünü bulunurken, öğrenciler, aylık minimum 1500 lira kazanç sağlayıp, harçlıklarını çıkarıyor.

Sultan 2'nci Abdülhamid'in talimatıyla Bursa'nın Osmaniye ilçesinde 1891 yılında Hamidiye Ziraat Mektebi adıyla kurulan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 133 yıldır aralıksız eğitim veriliyor. 60 öğretmen ve 10 usta öğreticinin 420'si kız, 600 öğrenciye eğitim verdiği okulda, 'Gıda Teknolojisi', 'Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı', 'Laboratuvar Hizmetleri', 'Tarım' ve 'Yiyecek İçecek Hizmetleri' olmak üzere 5 alan bulunuyor.

300 DÖNÜMLÜK ALANDA 40 ÇEŞİT ÜRÜN

Şehir merkezinde köy hayatı yaşayarak, çiftçilik yapan öğrenciler, bir yandan besledikleri tavukların yumurtalarını satarak gelir elde ediyor, bir yandan da ektikleri sebzelerin hasadını yapıyor. 400 dönüm arazi üzerine kurulu okulda, 2022 yılında beri ahududu, böğürtlen, Frenk üzümü, vişne, ayva, şeftali, Trabzon hurması, kabak, maydanoz, roka, ıspanak, brokoli, karnabahar, zeytinyağı ve tıbbi aromatik bitkilerin de aralarında olduğu 40 çeşit ürün, 300 dönümlük alanda yetiştirilip, satılıyor. Meyve-sebze kurutma ile zeytinyağı ambalajlama tesisinin de yer aldığı okulun, 82 tescilli ürünü bulunuyor.

AYDA 150 BİN YUMURTA ÜRETİMİ

Teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitime önem verilen okulda, 'Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı' bölümü öğrencileri de yumurta üretimi yapıyor. Yaklaşık 3 bin tavuğun beslendiği okulda, aylık elde edilen 150 bin yumurta da yetiştirilen diğer ürünler gibi belediyelere ve marketlere toptan, vatandaşlara da perakende olarak satılıp, döner sermayeye kazanç sağlıyor. Öğrenciler hem yetiştirdikleri ürünlerden hem de o ürünlerin 'Tarladan tabağa' sloganıyla müşterilere sunulduğu okul bahçesindeki kafeteryada garson olarak çalışıp, aylık bin 500 ile 10 bin lira arasında değişen kazanç da sağlıyor. Ayrıca 7 at ve 1 tayın da bulunduğu okulda hem öğrencilere hem de vatandaşlara, okuldan mezun olan usta öğreticiler tarafından binicilik dersleri veriliyor.

ESKİ KAMYONET, PEYZAJ ALANI OLDU

Sıfır atık prensibiyle hareket edilen asırlık okulda, eskiyen ve artık kullanılmayacak hale gelen tüm eşya ve araçlar değerlendiriliyor. 70'li yıllardan kalan ve öğrencilerin, motor ve kasa kısmında peyzaj çalışmalarını gerçekleştirdiği kamyonet de bunun bir örneği olarak okul bahçesindeki yerini almış durumda.

'HİÇBİR ŞEYİN ÇÖPE ATILMASINA İZİN VERİLMİYOR'

Okulun, Cumhuriyet dönemi öncesinde kurulmasına rağmen adı değişmeyen tek okul olduğuna dikkat çeken ve 133 yıldır aynı misyonla eğitim verildiğini belirten Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ali Cihan, "Bursa'nın tek Tarım ve Meslek lisesi olarak, öğrencilerin ve velilerin teveccüh gösterdiği güzide bir kurumuz. Okulumuzda öğrencilerin istihdamına çok önem ve değer veriyoruz. Bu bakımdan uygulamalı eğitimlere ağırlık verdiğimiz okulumuzda üretim ağırlıklı çalışıyoruz. Sıfır atığa verilen önem nedeniyle okulda hiçbir şeyin çöpe atılmasına izin verilmiyor. Hurdaya çıkan traktör ve araçlar hem peyzajda hem de görsel olarak okulun güzelleşmesi için dekor olarak kullanılıyor" dedi.

'ORTALAMA 80-100 BİN TL ARASINDA CEP HARÇLIĞI DAĞITIYORUZ'

Teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimle öğrencilerin gelişimine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten ve yapılan üretim sayesinde öğrencilerin de para kazanarak hem cep harçlıklarını çıkardıklarını hem de aile ve ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyleyen Cihan, "Üretim çalışmalarına katkı sağlayan öğrencilerimize, toplamda aylık ortalama 80 ile 100 bin lira arasında cep harçlıkları dağıtılıyoruz. Ayrıca öğrencilere geleneksel yöntemleri, modern makinelerle kaynaştırarak öğretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'BİLİNÇLİ BİR ÇİFTÇİ VE ZİRAAT MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYORUM'

Babasının da çiftçi olduğunu söyleyen 10'uncu sınıf öğrencisi Beytullah Akpınar ise okulda kendilerine gösterilen uygulamalar ve derslerden memnun olduğunu belirterek, "Bu okulda yapılan uygulamalar ve verilen derslerle kendimi geliştirip, bilinçli bir çiftçi ve ziraat mühendisi olarak bilinçli olmayan çiftçilere önderlik etmek istiyorum. Bu alanda çalışmalar yürütmek için bu okulu tercih ettim" dedi.