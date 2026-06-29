İnegöl\'e iki yeni anaokulu için imzalar atıldı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İnegöl ilçesinde eğitime kazandırılacak iki ayrı anaokulu yatırımına ilişkin yapım protokollerini imzaladı.

İnegöl ilçesinde eğitime kazandırılacak iki ayrı anaokulu yatırımına ilişkin yapım protokolleri kapsamında, Mesudiye Mahallesi'nde hayırsever Kamer Sünnetçioğlu tarafından yaptırılacak "8 Derslikli Anaokulu Yapım Protokolü" ile Hamzabey Mahallesi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında düzenlenen "8 Derslikli Anaokulu Kompleksi Yapım Protokolü" imzalandı. İmza törenine; bağışçı Kamer Sünnetçioğlu, İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adına İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de katıldı.

Hayırseverlere eğitime sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eden Bursa Valisi Erol Ayyıldız, imzalanan protokollerin İnegöl ilçesine ve Bursa'ya hayırlı olmasını diledi. - BURSA