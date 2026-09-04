BUÜ, Araştırma Üniversitesi vizyonu için stratejik toplantı düzenledi - Son Dakika
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BUÜ, Araştırma Üniversitesi vizyonu için stratejik toplantı düzenledi

BUÜ, Araştırma Üniversitesi vizyonu için stratejik toplantı düzenledi
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Araştırma Üniversitesi vizyonu kapsamında nitelikli yayın kapasitesini artırmak ve araştırma ekosistemini güçlendirmek amacıyla stratejik değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Araştırma Üniversitesi vizyonu doğrultusunda nitelikli yayın kapasitesini artırmak ve araştırma ekosistemini güçlendirmek amacıyla stratejik bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. YÖK tarafından BUÜ'ye tahsis edilen Öncelikli Alan Araştırma Görevlilerinin katılımıyla düzenlenen toplantı; Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ve genç araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin araştırma odağını güçlendirmek adına kurumsal altyapıyı sürekli geliştirdiklerini ifade etti. SciVal ve LABSİS gibi sistemlerle akademik verileri ve cihaz envanterini şeffafça izlenebilir hale getirdiklerini belirterek merkez laboratuvar altyapısını akademisyenlerin hizmetine açtıklarını kaydeden Yılmaz, "Nitelikli insan kaynağını üniversite bünyesinde tutmak ve yetenekli akademisyenleri yapımıza kazandırmak temel önceliklerimiz arasındadır. Genç araştırmacılarımızdan beklentimiz, kendi uzmanlık alanlarında derinleşirken farklı disiplinlerle de etkileşim kurmaları ve güçlü bir akademik performans sergilemeleridir. Katma değerli yayın üreten ve projeleriyle öne çıkan tüm akademisyenlerimizin her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

Toplantıda öncelikli alan araştırmacılarına ilişkin performans göstergelerini ve veriye dayalı izleme süreçlerini paylaşan Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca; Scopus ve SciVal veri tabanları üzerinden Q1 seviyesindeki yayınların ve dış kaynaklı projelerin yakından takip edildiğini aktardı. Amacın sadece veriyi izlemek değil, sürdürülebilir bir araştırma ekosistemi oluşturmak olduğunu belirten Karaca, "Genç araştırmacılarımızın bilimsel üretkenliklerini artırmak, kurumumuzun uluslararası görünürlüğüne katkı sağlamak ve disiplinler arası ortak çalışma kültürünü kalıcı kılmak adına mentörlük ve proje desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Akademi ile sanayi arasındaki etkileşimin ve ortak proje kültürünün önemine de değinen Karaca, Proje Ofisi'ndeki uzman kadro ve gönüllü mentör hocalarla araştırmacılara sürekli rehberlik sağladıklarını ifade ederek, düzenledikleri tematik etkinlikler ve akredite test imkanlarıyla üniversiteyi üst sıralara taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Toplantı, araştırmacıların kendilerini ve çalışma alanlarını tanıtmalarının ardından, yeni döneme dair başarı dilekleri ve temennilerle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim BUÜ, Araştırma Üniversitesi vizyonu için stratejik toplantı düzenledi - Son Dakika

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