BUÜ'nde Başarılı Akademisyenler Buluştu

05.05.2026 22:45
Bursa Uludağ Üniversitesi, başarılı akademisyenlerle Rektör buluşmasını 15. kez gerçekleştirdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ar-Ge Koordinatörlüğü, araştırma üniversitesi kimliğini pekiştirme ve akademik performansı ödüllendirme hedefiyle geleneksel hale getirdiği "Başarılı Akademisyenlerin Rektörle Buluşması" etkinliğini 15. kez gerçekleştirdi.

Çamlık Yemekhanesi'nde düzenlenen etkinlikte, Ar-Ge Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan güncel veriler paylaşıldı. Q1 makale sayısı, patent başvuruları ve dış kaynaklı projelerdeki ivmenin artarak devam ettiği vurgulanan toplantıda, 2026 yılı hedefleri doğrultusunda nitelikli yayın vurgusu yapıldı.

"Dünya ölçeğinde görünürlük için kaliteye odaklanacağız"

Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, 15 ay önce küçük bir salonda başlayan bu yolculuğun bugün geniş bir katılımla devasa bir organizasyona dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Araştırma üniversitesi vizyonunun akademisyenler tarafından tam anlamıyla benimsendiğini ve sahada karşılık bulduğunu kaydeden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, niteliksel dönüşümün önemine değindi. Sayısal artışın yanı sıra artık yayınların yüzde 10'luk ve gelecekte yüzde 1'lik dilimlerde yer almasını hedeflediklerini belirten Rektör Yılmaz, bu başarının sadece kriterleri karşılamak değil, üniversiteyi dünya ölçeğinde daha görünür kılma çabası olduğunu vurguladı. Sosyal bilimler dahil tüm alanlarda proje kültürünün yerleştiğini ve BUÜ'nün ticarileşmiş patent fon oranlarında Türkiye birincisi olduğunu hatırlatan Yılmaz, akademik ekosisteme katkı sağlayan tüm öğretim üyelerine teşekkürlerini sundu.

Bilimsel çıktılar güçlenerek artıyor

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ise konuşmasında, etkinliğin temel motivasyonunun üniversitedeki değerli çıktıları daha görünür kılmak ve sosyal-bilimsel etkileşimi artırmak olduğunu hatırlattı. 2024 yılında yakalanan büyük ivmenin 2025 yılında da sürdüğüne dikkat çeken Karaca, özellikle Scopus verilerine göre Q1 yayın sayılarında ciddi bir artış kaydedildiğini ifade etti. Bu ay itibarıyla 78 adet Q1 yayınına ulaşıldığını ve bu yayınların yaklaşık üçte birinin dünyanın en prestijli dergilerinin yer aldığı yüzde 10'luk dilimde bulunduğunu açıklayan Karaca; dış kaynaklı başarılı projeler ve patent şampiyonlukları ile üniversitenin adını üst sıralara taşımaya devam edeceklerini söyleyerek başarılı akademisyenleri tebrik etti. - BURSA

Kaynak: İHA

