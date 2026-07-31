Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesi öğrencilerin gözdesi oldu - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesi öğrencilerin gözdesi oldu

Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesi öğrencilerin gözdesi oldu
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er tarafından hayata geçirilen Şehir Kütüphanesi, sunduğu imkânlarla sınavlara hazırlanan öğrencilerin önemli çalışma merkezlerinden biri haline geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er tarafından hayata geçirilen Şehir Kütüphanesi, sunduğu imkanlarla sınavlara hazırlanan öğrencilerin önemli çalışma merkezlerinden biri haline geldi. YKS, KPSS, AGS, doktora ve tez çalışmaları yapan binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan kütüphanenin üye sayısı 10 bin 700'e yaklaştı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanındaki yatırımlarını sürdürerek öğrencilere daha modern, donanımlı ve ihtiyaçlara cevap veren çalışma ortamları sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda hizmetlerini sürekli geliştiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, kütüphanede birçok sosyal ve akademik desteği bir arada sunuyor. Cuma günleri yemek ikramı yapılan kütüphanede su, çay, kahve, çorba ikramı ve ücretsiz fotokopi hizmeti de öğrencilerin kullanımına sunuluyor.

Öğrencilerin rahat bir ortamda verimli bir şekilde ders çalışabilmeleri için her ayrıntının düşünüldüğü kütüphaneye Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er büyük önem veriyor. Her fırsatta öğrencilerle bir araya gelen, istek ve talepleri dinleyen Başkan Er, kütüphaneyi daha da mükemmel hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Öğrencilerin talepleri doğrultusunda Şehir Kütüphanesi'nde yeni mescit ve lavabo düzenlemeleri de hayata geçirilecek. Önümüzdeki süreçte ihtisas kitaplıklarının oluşturulmasıyla birlikte öğrencilerin ihtiyaç duydukları kaynaklara daha kolay ulaşmaları hedefleniyor.

Şehir Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrenciler de sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Disiplinli ve düzenli çalışma ortamının yanı sıra sağlanan ikramlar ve ücretsiz fotokopi hizmetinin kendileri için önemli bir destek olduğunu ifade eden öğrenciler, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kütüphaneyi daha mükemmel bir hale getirmek için eksikleri tespit edip, buna yönelik çalışma yaptıklarını ifade etti. Kütüphanenin kafe bölümünde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Er, kendilerine gelen taleplerin önemli olduğunu belirtti. Öğrencilerle bire bir sohbet eden Başkan Er, lavabo ve mescid alanında yeni bir düzenleme yapılacağını söyledi.

Kütüphanenin kitap yönünden daha da zengin hale getirileceğini aktaran Başkan Er, öğrencilerin kaynaklara rahat ulaşımı için ihtisas kitaplıkların oluşturulacağını ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kütüphaneyi daha nitelikli ve konforlu bir çalışma alanına dönüştürmek amacıyla mevcut eksiklikler tespit edilerek gerekli iyileştirme çalışmalarının sürdürüldüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Sami Er, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesi öğrencilerin gözdesi oldu - Son Dakika

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