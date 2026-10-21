Çameli’de minikler ve aileleri geleneksel oyunlarda yarıştı

Denizli'nin Çameli ilçesindeki Şehit Er Basri Arslan Anaokulu'nda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen "Ailemle Eğitim Yolculuğu" etkinliğinde öğrenciler ve aileleri geleneksel oyunlarda buluştu. Halat çekme, çuval yarışı ve kaşıkta yumurta taşıma gibi yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu.

Denizli'nin Çameli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirilen "Ailemle Eğitim Yolculuğu" etkinlikleri çerçevesinde, Şehit Er Basri Arslan Anaokulu'nda eğlenceli bir program düzenlendi. Minik öğrenciler ile ailelerinin geleneksel oyunlarda bir araya geldiği etkinlikte, hem rekabet hem de dayanışma dolu anlar yaşandı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen programa Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Çameli Belediye Başkan Vekili Oğuzcan Ayten, ilçe protokol üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda protokol üyeleri ve aileler, çocukların heyecanına ortak oldu.

Geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendiler

Etkinlik kapsamında çocuklar ve ebeveynleri, dijital ekranlardan uzaklaşarak geleneksel sokak oyunlarını deneyimleme fırsatı buldu. Hazırlanan parkurlarda halat çekme, çuval yarışı, kaşıkta yumurta taşıma, topaç döndürme ve hedefe şut atma yarışmaları gerçekleştirildi. Anne ve babalarıyla birlikte yarışan minikler, hem eğlendi hem de takım ruhunu ve dayanışmayı deneyimledi. Ailelerin de heyecanla katıldığı yarışmalar, okul bahçesinde renkli ve neşeli görüntüler oluşturdu.