Çanakkale\'de jandarma eğitim merkezinde 48 kursiyere infaz koruma kursu verildi

Çanakkale'de jandarmalara Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personelinin katılımıyla Ceza İnfaz Koruma Hizmetleri Kursu verildi.

Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personelinin katılımıyla 48 kursiyere yönelik Ceza İnfaz Koruma Hizmetleri Kursu gerçekleştirildi. Kurs çerçevesinde; ceza infaz koruma hizmetlerinin etkin ve güvenli bir şekilde yürütülmesine yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, görev sırasında karşılaşılabilecek durumlara ilişkin mesleki yetkinliklerin artırılması, personelin görevlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmesine katkı sağlanmasına yönelik eğtimler verildi.