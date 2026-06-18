ÇEDES Projesi Yıl Sonu Etkinliği Edirne\'de

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü iş birliğinde yürütülen Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi'nin yıl sonu etkinliği, Sultan II. Bayezid Külliyesi'nin tarihi dokusu içerisinde gerçekleştirildi.

Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tarihi mekanda bir araya gelen öğrenciler, hem eğlenme hem de milli ve manevi değerler etrafında buluşma fırsatı yakaladı.

Programda konuşan Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, "Burada iki şey dikkatimizi çekiyor, birincisi, çok güzel bir mekan içerisindeyiz. Zarafetin, güzelliğin, gücün geleceğe bakıp 'geleceği ben şekillendiririm' diyen iradenin çok güzel sembolik bir mimari yapısı var burada. Hepimiz burada onun içerisinde bulunmaktan dolayı mutluyuz. Bu çok kıymetli bir şey. Bu kıymeti var eden nedir? Sevgili öğrencilerimizin, öğrencimizin, hafızımızın okuduğu Kur'an-ı Kerim. Kur'an sesi ve anlamı bu mimariyi ve eseri var etmiştir. Ama asıl değerli olan gençlerdir; hazinemiz olan sizlersiniz" ifadelerine yer verdi.

"Genç, Farsçada hazine demek"

Edirne İl Müftüsü Burhan Çakır, "Bugün biz gerçekten çok mutluyuz, onurluyuz. Çünkü siz değerli gençlerimizle birlikteyiz. Genç, Farsça bir kelime ve hazine demek. Sizler birer hazinesiniz. Hazine de biliyorsunuz kıymetlidir, değerlidir. Çünkü siz, inşallah gelecekte bizlerin yerini alacak, bu devlete, bu millete hizmet edecek insanlarsınız, gençlerimizsiniz. Biz sizlerle daima onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler için hazırlanan etkinlik alanları büyük ilgi gördü. Milli Eğitim Müdürü Alireisoğlu ve İl Müftüsü Çakır öğrencilerle bir araya gelerek hazırlanan alanlarda oyunlara eşlik etti. Badminton, mendil kapmaca, seksek, yumurta taşıma, satranç, tenis ve halat çekme gibi oyunların yanı sıra izcilik ve okçuluk stantlarında da çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Tarihi atmosferde düzenlenen şenlik boyunca öğrenciler hem arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi hem de paylaşma, dayanışma ve birlikte hareket etme gibi değerleri deneyimleme fırsatı buldu. ÇEDES Projesi kapsamında gerçekleştirilen yıl sonu şenliği, öğrencilerin unutamayacağı renkli görüntülere sahne oldu. - EDİRNE