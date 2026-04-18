Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çermik Belediyesi YKS'ye girecek öğrencileri kampa gönderdi

18.04.2026 08:56  Güncelleme: 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik Belediyesi, YKS'ye hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine yönelik 3 günlük bir gençlik kampı düzenledi. Kamp, öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

Diyarbakır'da, Çermik Belediyesi YKS'ye hazırlanan 12. sınıf öğrencilerini gençlik kampına gönderdi.

Dicle Selahattin Eyyubi Gençlik kampında 17-19 Nisan tarihleri arasında YKS'ye hazırlanan öğrencilere 3 günlük kamp programı düzenlendi. Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nun katkıları ile düzenlenen kamp programı, öğrencilerin moral ve motivasyonunu sağlamayı amaçlıyor.

Başkan Karamehmetoğlu, gençlerin sosyal ve kültürel ve sportif etkinliklerle verimli ve keyifli zaman geçirerek, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek için böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini, bugüne kadar gençlerin yanlarında oldukları gibi bundan sonrada onları desteklemeye devam edeceklerini söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Diyarbakır, Eğitim, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 08:59:33. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.