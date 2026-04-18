Çermik Belediyesi YKS\'ye girecek öğrencileri kampa gönderdi

Diyarbakır'da, Çermik Belediyesi YKS'ye hazırlanan 12. sınıf öğrencilerini gençlik kampına gönderdi.

Dicle Selahattin Eyyubi Gençlik kampında 17-19 Nisan tarihleri arasında YKS'ye hazırlanan öğrencilere 3 günlük kamp programı düzenlendi. Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nun katkıları ile düzenlenen kamp programı, öğrencilerin moral ve motivasyonunu sağlamayı amaçlıyor.

Başkan Karamehmetoğlu, gençlerin sosyal ve kültürel ve sportif etkinliklerle verimli ve keyifli zaman geçirerek, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek için böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini, bugüne kadar gençlerin yanlarında oldukları gibi bundan sonrada onları desteklemeye devam edeceklerini söyledi. - DİYARBAKIR