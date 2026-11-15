Çermik'te fidanlara karekod işlendi, sahabilerin hayatı telefonla keşfediliyor - Son Dakika
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Çermik'te fidanlara karekod işlendi, sahabilerin hayatı telefonla keşfediliyor

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Çermik\'te fidanlara karekod işlendi, sahabilerin hayatı telefonla keşfediliyor
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Çermik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ÇEDES Projesi kapsamında düzenlenen '1 Sahabi 1 Fidan' etkinliğinde fidanlara sahabilerin hayatları karekod olarak işlendi. Karekodlar telefonla okutularak sahabilerin hayatları ve temsil ettikleri değerler keşfedilebiliyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sahabilerin hayatları, karekodlarla ağaçlara nakşedildi.

Çermik'te kök salan her fidan, bir sahabinin örnek ahlakını geleceğe taşıyor. Her bir ağaca bir sahabinin hayatı karekod olarak tasarlandı.

Çermik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, ÇEDES Projesi kapsamında bu ayın etkinliği olarak gerçekleştirilen "1 Sahabi 1 Fidan" etkinliği, Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesinin katılımıyla hayat buldu. Her biri bir sahabinin adını taşıyan fidanlarla doğa sevgisi ve değerler eğitimi bir araya getirildi. Fidanların yanındaki karekodlar telefonlara okutularak sahabilerin hayatları, örnek davranışları ve temsil ettikleri değerler keşfedebilebiliyor.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim MüdürlüğüYerel HaberlerKültür SanatDiyarbakırÇermikEğitimSon Dakika

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