Çermik\'te öğrencilerden anlamlı etkinlik

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrenciler 'Köklerden Geleceğe Çermik' etkinliği düzenledi.

Çermik Belediyesi Kültür Evinde yapılan etkinlikte liselerin hazırladığı 'Köklerden Geleceğe Çermik' sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Türkiye yüzyılı maarif modeli vizyonuyla gençlerin gerçekleştirdiği etkinlikte, dilin zenginlikleri ve atasözlerinin derinlikleri sanata dönüştürüldü. Kültürel mirasının yaşatılması açısından önemli olan etkinlikte öğrencilerin hazırladıkları ürünler sergilendi. Bugün de devam edecek olan etkinliğe ilçe protokolü, STK temsilcileri ve vatandaşlar davet edildi. - DİYARBAKIR