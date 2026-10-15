Çilimli'de 2027'de uygulanacak ÇEKAP tanıtıldı, Kaymakam Altıntaş katıldı - Son Dakika
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Çilimli'de 2027'de uygulanacak ÇEKAP tanıtıldı, Kaymakam Altıntaş katıldı

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Çilimli\'de 2027\'de uygulanacak ÇEKAP tanıtıldı, Kaymakam Altıntaş katıldı
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Düzce'nin Çilimli ilçesinde, 2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak Çilimli Eğitimde Kalkınma Projesi'nin (ÇEKAP) tanıtım programı gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Ahmet Ali Altıntaş katıldı; proje kapsamındaki eğitim çalışmaları ve uygulama süreci hakkında bilgi verildi.

2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak Çilimli Eğitimde Kalkınma Projesi'nin (ÇEKAP) tanıtım programı düzenlendi. Programa Kaymakam Ahmet Ali Altıntaş da katıldı.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde eğitim alanında yürütülecek çalışmalara yönelik Çilimli Eğitimde Kalkınma Projesi'nin (ÇEKAP) tanıtımı gerçekleştirildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında uygulanacak projenin tanıtım programına Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş katıldı. Programda, proje çerçevesinde eğitim alanında hayata geçirilecek çalışmalar ve uygulama sürecine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

ÇEKAP ile yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, projenin eğitim alanındaki uygulama sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İHA
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