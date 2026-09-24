Çivril'de jandarma, 126 noktadan 29 merkeze taşınan öğrenciler için toplantı yaptı - Son Dakika
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Çivril'de jandarma, 126 noktadan 29 merkeze taşınan öğrenciler için toplantı yaptı

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Çivril\'de jandarma, 126 noktadan 29 merkeze taşınan öğrenciler için toplantı yaptı
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Çivril'in Işıklı Mahallesi'nde jandarma ve okul yönetimi, taşıma şoförleriyle öğrenci güvenliği toplantısı yaptı. Toplantıda servise güvenli binme-inme, trafik kuralları ve taşıma tedbirleri görüşülürken, ilçede 126 noktadan 29 taşıma merkezine öğrenci taşınıyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde öğrencilerin güvenli ulaşımı ve eğitim ortamlarının güvenliği için jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Işıklı Mahallesi'nde taşıma şoförleriyle güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.Çivril'de eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Çivril İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Okay Cansu'nun koordinasyonunda ilçedeki okulların çevresinde ve öğrenci taşımacılığında güvenlik tedbirlerine dikkat ediliyor.

Işıklı Mahallesi'nde bulunan Işıklı İlkokulu ve Işıklı Ortaokulu'nda, öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla taşıma şoförleriyle toplantı düzenlendi. Okul Müdürü Rüstem Kurt, Işıklı Karakol Komutanı J.Üçvş. İbrahim Poslu ile birlikte taşıma şoförleriyle bir araya gelirken, toplantıda öğrencilerin servis araçlarına güvenli şekilde bindirilip indirilmesi, trafik kurallarına uyulması ve taşıma sırasında alınması gereken tedbirler görüşüldü.

126 noktadan 29 taşıma merkezine ulaşım

Çivril'de taşımalı eğitim kapsamında 126 farklı noktadan 29 taşıma merkezine öğrenci taşımacılığı gerçekleştiriliyor. Öğrenciler ücretsiz taşıma hizmetinden yararlanırken, eğitim süreçlerinde ücretsiz öğle yemeği imkanından da faydalanıyor.Taşımalı eğitim çalışmalarıyla öğrencilerin başta güvenlik olmak üzere eğitim hizmetlerine düzenli ve güvenli şekilde erişimlerinin sağlanması amaçlanıyor.

Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçedeki okulların çevresinde ve öğrenci servislerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Jandarma Yüzbaşı Okay Cansu'nun koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında okul çevrelerinde gerekli kontroller yapılırken, öğrenci servislerinin güvenli şekilde faaliyet göstermesine yönelik tedbirler de sürdürülüyor.

"Güvenliğimiz için gösterilen hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz"

Işıklı İlkokulu ve Işıklı Ortaokulu Müdürü Rüstem Kurt, toplantıya katılan jandarma personeli ve taşıma şoförlerine teşekkür ederek, "Işıklı Karakol Komutanımız J.Üçvş. İbrahim Poslu ile birlikte taşıma toplantımızı yaptık. Komutanımıza ve taşıma şoförlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca Çivril İlçe Jandarma Komutanımız Jandarma Yüzbaşı Okay Cansu'ya, ilçemizde öğrencilerimizin ve okullarımızın güvenliğinin sağlanması noktasında gösterdiği hassasiyet ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çivril'de jandarma, 126 noktadan 29 merkeze taşınan öğrenciler için toplantı yaptı - Son Dakika
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