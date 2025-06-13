Çizgi Roman Yarışmasında Ödül Heyecanı - Son Dakika
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Eğitim

Çizgi Roman Yarışmasında Ödül Heyecanı

Çizgi Roman Yarışmasında Ödül Heyecanı
13.06.2025 12:50
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Ankara'da, 11 lise öğrencisi Türk destanlarını çizgi roman haline getirerek ödüllerini aldı.

ANKARA'da 'Destanlarımı Çiziyorum Çizgi Roman Yarışması' kapsamında 5 Türk destanını çizgi roman haline getiren 11 lise öğrencisine ödülleri verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Oku-Yorum Yazı-Yorum Projesi Türkiye Paneli' ve 'Destanlarımı Çiziyorum Çizgi Roman Yarışması Ödül Töreni', Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin katılımıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlendi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde liselere yönelik yürütülen çizgi roman yarışması ödüllerinde, 51 eser arasından Oğuz Kağan Destanı, Alp Er Tunga Destanı, Göç Destanı, Battal Gazi Destanı ve Manas Destanı'nı anlatan 11 çizgi romanın sahiplerine ödülleri takdim edildi.

'BENİ GURURLANDIRIYOR'

Bakan Yardımcısı Yelkenci, "Burada birkaç becerinin özellikle çok güzel ve çok etkili bir şekilde yürütüldüğüne şahit oluyoruz. Onlardan bir tanesi eleştirel okuma, bir diğeri yaratıcı yazarlık ve aynı zamanda her ikisini beraber kullanabildikleri yaratıcı çizerlik becerilerinin bu projelerde çok etkili bir şekilde yürüdüğünü görüyoruz. Fakat şunu özellikle ifade etmek isterim ki gençlere bir işi teslim ettiğiniz zaman; onlar sizin hedeflediğinizden, sizin öngördüğünüzden, sizin beklediğinizden çok daha ötesine geçiyorlar. Bu nedenle öteden beri şunu düşünür, şunu söylerim; çocuklarla ilgili bir çalışma yapılacaksa bunu çocuklara yaptıralım, gençlerle ilgili bir çalışma yapılacaksa bunu da gençlere yaptıralım" diye konuştu. Geçmiş zamanlarda Türk milletinin uzun kış gecelerini değerlendirmek için Ahmediye okumaları, Muhammediye okumaları, Battal Gazi okumaları gibi destan okumaları yaptığını kaydeden Yelkenci, "Bu destanların çizgi haline getirilmesinde, yüzyıllarca süren bu geleneğin, Battal Gazi okumalarının, gençlerimiz tarafından modernize edilmiş olduğunu görüyoruz. Bu beni geleceğe dair hem umutlandırıyor, umutlarımızı daha güçlü hale getiriyor hem de gençlerimizle gururlandırıyor ve ayrıca tabii ki mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: DHA

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