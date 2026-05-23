Cizre'de hafızlık projesi tanıtıldı
Cizre'de hafızlık projesi tanıtıldı

23.05.2026 14:29
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, MEB ve Diyanet iş birliğiyle yürütülen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" tanıtım toplantısı yapıldı. Proje, öğrencilerin akademik ve manevi gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda tanıtıldı. Toplantıda, projenin öğrencilere sağladığı akademik ve manevi katkılar masaya yatırılırken, okul yöneticilerinin projeyi daha geniş kitlelere ulaştırması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yapılan sunumlarda, Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunda uygulanan modelin, çocukların sadece akademik gelişimini değil, aynı zamanda manevi dünyalarını da zenginleştirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Reşit Katmış ve ilçede görev yapan ilkokul müdürleri katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

