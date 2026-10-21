Cizre'de OYSS toplantısında okul müdürleri ve zümre başkanları bilgilendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cizre'de OYSS toplantısında okul müdürleri ve zümre başkanları bilgilendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cizre\'de OYSS toplantısında okul müdürleri ve zümre başkanları bilgilendirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB'in Ortak Yazılı Sınav Sistemi kapsamında Cizre'de düzenlenen toplantıda okul müdürleri ve zümre başkanlarına OYSS Uygulama Kılavuzu aktarıldı. Toplantıda okul geneli sınavların hazırlanması, yasal süreçlerin takibi ile EBA ve e-Okul entegrasyonları ele alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesinde geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda düzenlenen toplantıya Şırnak İl Milli Eğitim Şube Müdürü Selman Çifçi, Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şırnak Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Yahya İşlek, okul müdürleri ve zümre başkanları katıldı. Toplantıda, OYSS Uygulama Kılavuzu doğrultusunda okul geneli sınavların hazırlanması, yasal süreçlerin takibi ve bütüncül ölçme-değerlendirme modelinin eğitimde fırsat eşitliğine sunacağı katkılar detaylıca ele alındı. Açılış konuşmalarını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Şube Müdürü Selman Çifçi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, sistemin sahadaki en önemli yürütücüleri olan okul idarecileri ile zümre başkanlarının rol ve sorumluluklarına dikkat çekti. Konuşmalarda, yeni sınav modelinin öğrencilerin akademik başarılarını objektif bir şekilde ölçmek, öğrenme çıktıları temelinde etkin geri bildirim sağlamak ve il genelinde eğitim standardını yükseltmek adına büyük bir fırsat sunduğu vurgulandı.

Bakanlığın yayımladığı takvim çerçevesinde EBA ve e-Okul sistem entegrasyonları ile yürütülecek iş ve işlemlerin katılımcılara aktarıldığı sunumda; yeni nesil ölçme modelinin uygulama esasları, konu soru dağılım tabloları ve senaryoların kullanımına ilişkin teknik detaylar paylaşıldı. Toplantı, okul müdürleri ve zümre başkanlarının Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin işleyişine yönelik sorularının mevzuat hükümleri çerçevesinde yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Eğitim Bilişim AğıE-OkulGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Libya’nın kararına Ömer Çelik’ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Fon soruşturmasında sürpriz isimler Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var Fon soruşturmasında sürpriz isimler! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var
15:59
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir
Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
15:43
Tahminleri tutan isim asgari ücret için rakam verdi: Bunun altında olmaz
Tahminleri tutan isim asgari ücret için rakam verdi: Bunun altında olmaz
15:36
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
15:30
Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti’den hem milletvekilliğinden istifa etti
Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti'den hem milletvekilliğinden istifa etti
14:52
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor İşte muhtemel 11’ler
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor! İşte muhtemel 11’ler
14:27
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 16:05:02. #.0.3#
SON DAKİKA: Cizre'de OYSS toplantısında okul müdürleri ve zümre başkanları bilgilendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei