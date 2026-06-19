Cizre\'de Rehberlik Toplantısı Yapıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının tamamlanması ile birlikte rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlara yönelik yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlığında düzenlenen toplantıya Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal, Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Abdulbaki Sülger ve okullarda görev yapan rehber öğretmenler ile psikolojik danışmanlar katıldı. Toplantıda dönemin genel bir değerlendirmesini paylaşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, "Öğrencilerimizin sadece akademik başarılarında değil, sosyal ve duygusal gelişimlerinde de rehber öğretmenlerimizin emeği büyüktür. Bu başarılı çalışma dönemi için hepinize teşekkür ediyor, yeni dönem planlamalarımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

RAM Müdürü Abdulbaki Sülger ise ilçe genelinde yürütülen rehberlik ve psikolojik danışmanlık çalışmalarının sayısal ve niteliksel verilerini içeren bir sunum yaptı. Sülger, yıl boyunca kritik alanlarda saha çalışmaları yürüttüklerini belirterek akran zorbalığı, teknoloji bağımlılığı ve sınav kaygısı gibi konularda binlerce öğrenci ile veliye ulaştıklarını söyledi. Sülger, rehberlik hizmetlerinin etkinliğini artırmak için okul sınırlarının dışına çıkarak ilçe genelinde farkındalık çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Toplantı, yeni eğitim-öğretim dönemine yönelik görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. - ŞIRNAK