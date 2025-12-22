Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi - Son Dakika
Eğitim

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
22.12.2025 01:55
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir lisede öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir lisede öğretmen olarak görev yapan S.Ö'nün öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

ÖĞRENCİLERİ ŞİKAYET ETTİ

Öğrencilerin şikayeti üzerine öğretmen S.Ö., Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin S.Ö'nün evinde yaptığı aramada bulduğu dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

19 ÖĞRENCİ İFADE VERDİ, TUTUKLANDI

19 öğrencinin polise ifade verdiği olayda öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye getirildi. S.Ö., Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesi sonrasında ise tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Olayla ilgili Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müfettiş görevlendirilirken, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi - Son Dakika
