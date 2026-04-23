Demirci'de 23 Nisan Bilim Şenliği - Son Dakika
Demirci'de 23 Nisan Bilim Şenliği

Demirci\'de 23 Nisan Bilim Şenliği
23.04.2026 21:02  Güncelleme: 21:05
Manisa'nın Demirci ilçesinde faaliyet gösteren Bilim Demirci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kapılarını minik bilimseverlere açtı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde faaliyet gösteren Bilim Demirci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kapılarını minik bilimseverlere açtı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde teknoloji ve bilimi çocuklarla buluşturan Bilim Demirci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkulu bir bilim şenliği ile kutladı. Ekim 2025'te hizmete girmesinden bu yana 6 bin öğrenciyi ağırlayan merkezde düzenlenen şenliğe, 300 öğrenci ve aileleri katıldı. Şenlik kapsamında kurulan Astronomi, Uzay ve Havacılık, Doğa Bilimleri, Tasarım, Matematik ve Teknoloji atölyelerinde gün boyu hareketlilik yaşandı.

Teknoloji atölyesinde düzenlenen robot turnuvaları heyecanlı anlara sahne olurken; Doğa Bilimleri, Matematik ve Tasarım atölyelerinde öğrenciler hayal güçlerini kullanarak özgün tasarımlar gerçekleştirdi.

Astronomi Uzay ve Havacılık Atölyesinde ise "Dünyamız" temalı koreografiler ve materyaller hazırlayan çocuklar, hem eğlendi hem öğrendi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Bilim Demirci'nin ilçe için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Başkan Kara yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün burada 23 Nisan coşkusunu bilimle taçlandırıyoruz. Bilim Demirci merkezimiz açıldığı günden bu yana kısa sürede 6 bin evladımıza ulaştı. Bugün de 300 öğrencimizle birlikte robotlarla, tasarımla, gökyüzüyle ilgileniyoruz. Amacımız, milli teknoloji hamlesi ışığında geleceğin Aziz Sancar'larını, Selçuk Bayraktar'larını bu topraklardan çıkarmak. Çocuklarımızın gözündeki o merak kıvılcımı, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Tüm evlatlarımızın bayramını kutluyorum" - MANİSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Eğitim Demirci'de 23 Nisan Bilim Şenliği - Son Dakika

Eğirdir Gölü’nde Doğal Yürüyüş Yolu Eğirdir Gölü'nde Doğal Yürüyüş Yolu
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis’ten geçti 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti
Van semalarında görsel şölen Van semalarında görsel şölen
2’si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı ABD’ye nota 2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota
Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu

20:57
İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuluyor
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuluyor
20:48
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü
20:02
Bakan Çiftçi’den “CHP“ açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler
Bakan Çiftçi'den "CHP" açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler
19:55
Beşiktaş’ta Cengiz Ünder’e büyük şok
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'e büyük şok
19:18
Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı”
Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı?”
19:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, “Özgür Özel ile görüşür müsünüz“ sorusuna net yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
SON DAKİKA: Demirci'de 23 Nisan Bilim Şenliği - Son Dakika
