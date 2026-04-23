Demirci\'de 23 Nisan Bilim Şenliği

Manisa'nın Demirci ilçesinde faaliyet gösteren Bilim Demirci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kapılarını minik bilimseverlere açtı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde teknoloji ve bilimi çocuklarla buluşturan Bilim Demirci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkulu bir bilim şenliği ile kutladı. Ekim 2025'te hizmete girmesinden bu yana 6 bin öğrenciyi ağırlayan merkezde düzenlenen şenliğe, 300 öğrenci ve aileleri katıldı. Şenlik kapsamında kurulan Astronomi, Uzay ve Havacılık, Doğa Bilimleri, Tasarım, Matematik ve Teknoloji atölyelerinde gün boyu hareketlilik yaşandı.

Teknoloji atölyesinde düzenlenen robot turnuvaları heyecanlı anlara sahne olurken; Doğa Bilimleri, Matematik ve Tasarım atölyelerinde öğrenciler hayal güçlerini kullanarak özgün tasarımlar gerçekleştirdi.

Astronomi Uzay ve Havacılık Atölyesinde ise "Dünyamız" temalı koreografiler ve materyaller hazırlayan çocuklar, hem eğlendi hem öğrendi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Bilim Demirci'nin ilçe için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Başkan Kara yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün burada 23 Nisan coşkusunu bilimle taçlandırıyoruz. Bilim Demirci merkezimiz açıldığı günden bu yana kısa sürede 6 bin evladımıza ulaştı. Bugün de 300 öğrencimizle birlikte robotlarla, tasarımla, gökyüzüyle ilgileniyoruz. Amacımız, milli teknoloji hamlesi ışığında geleceğin Aziz Sancar'larını, Selçuk Bayraktar'larını bu topraklardan çıkarmak. Çocuklarımızın gözündeki o merak kıvılcımı, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Tüm evlatlarımızın bayramını kutluyorum" - MANİSA