Demirkent'te Gezici Kütüphane Etkinliği - Son Dakika
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Demirkent'te Gezici Kütüphane Etkinliği

Demirkent\'te Gezici Kütüphane Etkinliği
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Öğrenciler gezici kütüphane etkinliğinde film izleyip kitaplarla buluşarak keyifli vakit geçirdi.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Demirkent Köyü'nde öğrenciler, gezici kütüphane aracılığıyla düzenlenen etkinlikte hem sinema keyfi yaşadı hem de kitaplarla buluştu.

Akyaka Kütüphane Müdürü Cansel Kaçar'ın girişimleriyle, Kars İl Halk Kütüphanesi ve Akyaka İlçe Müftülüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Demirkent Köyü'ndeki öğrenciler için renkli ve eğlenceli bir program hazırlandı.

Etkinliğe Akyaka Lisesi öğrencileri de katılırken, çocuklar gezici kütüphane içerisinde sinema izleme fırsatı buldu. Öğrenciler, sevilen animasyon filmi "Kung Fu Panda 4"ü birlikte izleyerek keyifli vakit geçirdi. Film gösteriminin ardından ise gezici kütüphanede bulunan kitaplar öğrencilerin ilgisine sunuldu.

Çocuklar, kütüphane aracındaki kitapları tek tek inceleyerek ilgi duydukları eserleri keşfetti. Kitaplarla iç içe geçirilen zamanın yanı sıra öğrenciler arkadaşlarıyla sohbet ederek sosyal bir ortamda eğlenme fırsatı da buldu.

Etkinlikle öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan çocukların kitap ve kütüphane hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi hedeflendi.

Gezici kütüphane uygulaması sayesinde çocukların kitaplarla doğrudan buluşturulmasının yanı sıra, kütüphanelerin yalnızca kitap okunan yerler olmadığı; aynı zamanda çocukların sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle bir araya gelebildiği önemli merkezler olduğu vurgulandı.

Program boyunca öğrencilerin sinema gösterimine yoğun ilgi gösterdiği, ardından kitapları inceleyerek kütüphane içerisinde keyifli vakit geçirdiği görüldü.

Demirkent Köyü'nde gerçekleştirilen etkinlik, öğrenciler ve öğretmenler açısından güzel anlara sahne oldu. Kars İl Halk Kütüphanesi, Akyaka Kütüphanesi ve Akyaka İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen iş birliğinin, çocukların kültürel gelişimine yönelik çalışmalara önemli katkı sunduğu belirtildi.

Demirkent Köyü'nde gerçekleştirilen program, öğrencilerin yüzlerinde tebessüm bırakırken, gezici kütüphanenin kırsaldaki çocuklara ulaşmasında önemli bir araç olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Demirkent'te Gezici Kütüphane Etkinliği - Son Dakika

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