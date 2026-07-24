Başkan Çavuşoğlu LGS şampiyonlarını ağırladı - Son Dakika
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Başkan Çavuşoğlu LGS şampiyonlarını ağırladı

Başkan Çavuşoğlu LGS şampiyonlarını ağırladı
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 6 öğrenciyi ve ailelerini ağırladı, öğrencilere Nutuk ve çeyrek altın hediye etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 6 Denizlili şampiyon öğrenciyi ve ailelerini ağırladı. Öğrencileri tebrik eden Başkan Çavuşoğlu, "Emeğiniz ve başarınız bizler için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

2025-2026 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 6 Denizlili öğrenci, aileleriyle birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Başkan Çavuşoğlu, öğrencileri tebrik ederek başarı yolculuğunda en büyük desteği veren ailelere özel olarak teşekkür etti. Ailelerin fedakarlığına dikkat çeken Başkan Çavuşoğlu, "Büyük bir gayret ve azimle çalışarak emeklerinizin karşılığını aldınız ve gurur verici bir sonuca ulaştınız. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Ancak bu zorlu süreçte en büyük teşekkürü şüphesiz aileleriniz hak ediyor. Gece gündüz sizlerin başarısı için seferber olan, her anınızda yanınızda duran fedakar anne ve babalarınızdır. Bir anne ve babanın evladının başarısına şahit olması, hayatındaki en keyifli ve gurur verici anlardan biridir. Bizlere ve ailelerinize bu mutluluğu yaşattığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlarla sohbet etti, hedeflerini sordu

Öğrencilerle sohbet ederek gelecek hedeflerini ve hayal ettikleri liseleri soran Başkan Çavuşoğlu, gençlerin eğitim yolculuklarında her zaman yanlarında olacaklarını belirterek, "Umarım her şey gönlünüzce olur ve hayal ettiğiniz, istediğiniz okullara yerleşirsiniz. Bizler Denizli'de sizlerin başarılarıyla gururlanmaya ve sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Hep birlikte; ailelerinizle, şehrimizle ve ülkemizle yarınlara umutla bakacağımız bir geleceği inşa edeceğinize yürekten inanıyorum" dedi.

Başkan Çavuşoğlu'ndan şampiyonlara anlamlı hediye

Ziyaretin sonunda Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türkiye birincisi olan öğrencilere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz eseri "Nutuk" ile birlikte çeyrek altın hediye etti. Öğrenciler ve aileleri, gösterdiği yakın ilgi, destek ve misafirperverlik için Başkan Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti. Buluşma, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türkiye, Hediye, Eğitim, Yaşam, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Başkan Çavuşoğlu LGS şampiyonlarını ağırladı - Son Dakika

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